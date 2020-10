Intendente denunció una fiesta clandestina, fue la Policía y estaba su hija

Una insólita situación se vivió en las últimas horas en la localidad de Rauch, en la provincia de Buenos Aires, lugar que es gobernado por el intendente Maximiliano Suescun.



Al mandatario comunal le llegó la información de que en una vivienda de su pueblo se estaba llevando a cabo una fiesta clandestina.



Ante este hecho decidió enviar a la Policía y dar intervención al Juzgado de Faltas. Grande fue la sorpresa no sólo al comprobar que esto estaba sucediendo, sino que además, la hija del intendente estaba participando.



"Envié a la Policía para que tome intervención y pedí que tomara cartas en el asunto, también una inspección y, por primera vez, el Juzgado de Faltas", aseguró.



"No nos hemos movido ni un milímetro de lo que veníamos planteando, es decir, si tomamos conocimiento de este tipo de situaciones, de manera inmediata procedemos con el envío de la policía y labraremos actas", señaló Suescun.



Y aclaró en referencia a su hija: "La ley es una y no se puede aplicar de manera distinta para los que más tienen de los que menos tienen, ante un mismo caso se procede de la misma manera" e indicó que "esto que ocurrió está muy mal y tenemos que aprender".



"Todos saben que mi hija participó en este evento, que no debió haber ocurrido y que estuvo muy mal. Quiero decirles, como dice la canción, a mí me pasa lo mismo que a usted. Yo tengo 4 hijos y mis hijos se pueden equivocar igual que todos. En todo caso, la culpa más grande que tienen es de tener el papá intendente, pero no lo eligieron", finalizó.



La Voz.