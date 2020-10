La UNER encuestará e indagará sobre el clima emocional en su personal

Alina Francisconi, secretaria General de la Uner

Desafíos de la vuelta al trabajo

Encuesta y espacio virtual

Este miércoles se realizó un encuentro del que participaron los equipos de gestión de la Universidad nacional de Entre Ríos (Uner) y las facultades, los directores y jefes de áreas, miembros del Comité de Higiene y Seguridad laboral, referentes de los gremios docente y no docente, y todos aquellos que tienen la responsabilidad de conducir y liderar equipos de trabajo., añadió., en diálogo con el programase refirió a la encuesta que"En la UNER estamos pensando en el retorno a las actividades presenciales. Ya hemos ido realizando algunos regresos, de manera gradual y con todos los protocolos. Per advertimos que este regreso tiene que ser pensado de una manera integral: no solamente regresar a la rutina respecto de lo procedimental, sino también entender que en estos más de doscientos días que hemos pasado después del aislamiento dispuesto el 20 de marzo,", destacó Francisconi.Entendió queHemos partido de un trabajo que hemos hecho con los secretarios administrativos, las áreas de personal de las distintas unidades educativas, hemos elaborado una encuesta que va a llegar a todo el personal no docente de nuestra universidad, para monitorear, analizar, advertir cómo han transitado todo este tiempo, que proyecciones tienen y cómo se visualizan hacia adelante; y cuáles son las capacitaciones y los aspectos más salientes para atender las cuestiones del retorno".Hasta acá, desde el comienzo de la pandemia, "todas las actividades tanto administrativas, como académicas, se han realizado de manera virtual. Muy pocas actividades se sostuvieron de manera presencial, como el mantenimiento y recorrida de edificios".Al ser consultada,De la misma manera, indicó que"De ese grupo hay un porcentaje que, por cuidados de salud, por ser personas de riesgo pro a edad o por patologías que tengan que los hace más vulnerables al Covid, no van a regresar en una primera instancia", añadió.Este miércoles, de acuerdo a lo indicado desde la Uner,En este sentido, señaló que, si bien en muchos casos "volver a trabajar implica un factor de entusiasmo", es "una situación paradojal porque vuelven con entusiasmo pero con una carga emocional". En una investigación que lleva a cabo desde hace unos meses, el profesional indicó que cruzó dos temáticas que ha trabajado: "la gestión emocional del desempeño en los espacios laborales" con el estudio de "cómo han regresado las personas a trabajar"."La gestión del clima emocional determina la capacidad de desempeño de las personas y de los grupos"; sin embargo, ahora, con el contexto de pandemia, "influye en la capacidad de recuperación y desarrollo de las organizaciones".En lo específico, dentro de los desafíos de la gestión emocional en el retorno a los espacios laborales, señaló tres emociones que definen la capacidad de desempeño colectivo y las acciones en pos de la recuperación y desarrollo.En primer lugar, "Cuidar las fuentes de hostilidad" ya que la gente vuelve con entusiasmo, pero aparece un contexto de temor o sospecha, lo que algunos llaman "hipocondría social". Estas sospechas van a marcar el vínculo social. Para eso la organización debe recibir a sus integrantes con 3 o 4 ideas claras, referencias mínimas de cuáles son los próximos pasos. Además, que exista coherencia con los mandos medios y volver a darle claridad a roles, funciones y aportes personales, que en muchos casos cambiaron en este tiempo.Lo segundo es "Promover la diversidad de ideas", ya que este momento "pide a gritos creatividad", dijo Manucci. Para eso se deben ampliar los espacios y procesos de participación porque se necesitan miradas diversas. "El desorden global hace que se abran oportunidades. No volvemos a apagar incendios y reordenar rutinas porque es un espacio para nuevas propuestas", afirmó.Finalmente, "Recuperar la motivación","Hay que recuperar el sentido de la inspiración; no salimos de esta situación enfrentándonos, buscando en el pasado la proyección hacia el futuro. El desafío es volver a construir un futuro juntos. Los mandos medios son fundamentales en esto, sobre todo por la capacidad de lectura de los estados emocionales, porque si no se vuelve a la rutina", consideró.Para cerrar el encuentro,Pero muchas veces no logramos pasar del diagnóstico y el plan a la acción", que es el desafío asumido por la gestión.Por su parte, Manucci concluyó: "El gran desafío es volver a encontrarse. No hay que minimizar ni subestimar eso, porque ahí está la base para poder construir algo colectivamente. Pero más allá del dolor y sufrimiento es un gran momento de reconstrucción y depende del protagonismo de cada una de las personas de la institución".Habrá tiempo hasta el 31 de octubre para responder, de manera anónima, todas las preguntas relacionadas con la experiencia atravesada en los últimos meses.Asimismo, en el espacio de Capacitaciones dentro del Campus Virtual de la Uner se encuentra disponible la charla de hoy, un documento elaborado por el Dr. Manucci, entre otros materiales. Para acceder al mismo se puede ingresar aquí: https://campus.uner.edu.ar/course/view.php?id=2464#section-0. (Elonce)