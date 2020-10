En qué consiste el proyecto agroecológico que instalarían en campos Etchevehere

Sociedad Operativo policial en entrada al campo de Etchevehere ante llegada de ruralistas

Dolores Etchevehere, hermana del exministro del gobierno de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, donó sus tierras a pequeños productores para para la instalación de una colonia agroecológica. "Proyecto Artigas" es una iniciativa conformada por campesinos sin tierra, militantes y organizaciones ambientales que recuperaron la Estancia Casa Nueva, para su uso productivo."Dolores viene a recuperar su derecho natural a su tierra, su herencia que le fue negada por sus tres hermanos varones que decidieron despojarla de sus derechos natrales de herencia. Y uno de los hermanos, Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina, ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, además de un mafioso y un extorsionador, cuyas causas tienen que ver con esos manejos desde hace muchísimos años en Entre Ríos", apuntó aEve Closter del MTE."Esta información está en la web de Proyecto Artigas porque el equipo legal que patrocina a Dolores se encargó de demostrarlo; nosotros no tenemos nada para esconder, como sí lo ocultan los del otro lado que llaman y convocan a una marcha para presionar al Poder Judicial de Entre Ríos para que se pare del lado de los Etchevehere corruptos, como le gusta decir a Dolores", agregó."Proyecto Artigas es un proyecto de producción hortícola que está parado sobre tres ejes, que son verdad, justicia y reparación histórica, porque al lado de este campo hay una escuela agrotécnica a la que Luis Miguel Etchevehere le robó hectáreas de campo", apuntó."Desde Proyecto Artigas vamos a restituir esas hectáreas que fueron robadas por estos mafiosos que siempre se manejaron en Entre Ríos con todo poder e impunidad. Y además, es una reparación histórica para el pueblo de Santa Elena", aseguró la militante al dar cuenta que la iniciativa agroecológica apuesta a "construir un proyecto libre de agrotóxicos""El 50% de los gurises que llega al hospital Garrahan son de Entre ríos y Luis Miguel Etchevehere representa a ese sistema de producción sojero agroindustrial", alertó.