"La lluvia llegó bastante tarde para la mayoría de los cultivos de trigo"

"Se detectaron lluvias desde ruta 18 hacia el sur, es decir, en el centro-sur del departamento Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay y Gualeguaychú; pero no en el norte provincial. Aunque los modelos, comunicó ael responsable de Proyecto SIBER de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Ing. Agr. Pablo Fontanini., pronostico el especialista.porque ya perdieron un rendimiento importante y no se recuperaran con esto".Y mencionó además que"El domingo fue de 37.5ºC y este lunes, de 38.2ºC; es decir que, lo cual le ha quitado rendimiento y ha sido un impacto muy fuerte", explicó Fontanini., señaló que los productores "estaban iniciando riegos en forma temprana para que la semilla pueda germinar y emerger". "Feliciano, Federación y Federal eran las zonas más complicadas, donde las reservas de las represas estaban muy justas y no tenían la capacidad de iniciar un riego temprano porque corrían el riesgo que de quedarse sin agua para el resto del cultivo", detalló el agrónomo.En tanto, señaló que "la siembre deestaba prácticamente parada, mientras que los cultivos deestaban aguardando agua porque la condición se deterioraba día a día en la medida que pasaban este estrés térmico"., por lo cual, hay altas probabilidades de que losvuelvan a aparecer en el futuro ya que la demanda hídrica será importante en el verano y las reservas de agua vienen prácticamente agotadas", alertó el ingeniero.