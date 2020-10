Para que la sequía merme se necesitan "mayores precipitaciones en la provincia"

Sociedad Llueve en Paraná y hay alerta por tormentas fuertes para 10 provincias

Luego de las lluvias y tormentas que se registraron en algunas zonas de la provincia como en Paraná y Victoria, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) , Elvio Guia, indicó aque " fue una bendecida lluvia, pero en una zona muy chica, todavía en el centro y norte de Entre Ríos no cayó agua"."En Paraná llovió bastante bien, esperamos que las precipitaciones se intensifiquen en toda la provincia, porque hace mucha falta", remarcó.En cuanto a la sequía prolongada que afecta a gran parte de la provincia sostuvo: "Ocasionó daños irreversibles en cultivos como el trigo, la lluvia vendría muy bien para el maíz, el arroz y recomponer pasturas y campos naturales".En este sentido, mencionó que "si la lluvia vendría generalizada y con buenas precipitaciones, sería un alivio para el maíz, que nació bien, pero luego sufrió mucho debido a los vientos calientes, baja humedad y altas temperaturas"."Desde la Federación Agraria pedimos que se comience a evaluar la declaración de emergencia, y aún no hemos tenido respuesta. En una reunión con el ministro hablamos de volver a discutir el fondo de emergencia que es totalmente insuficiente", sentenció Guía.Y agregó: "Si bien lo único que hace la emergencia es actuar como un paraguas muy chico posterga los pagos para más adelante y esto le sirve a los productores. Debemos discutir esta ley para que sea más abarcativa y les beneficie a los pequeños productores"."Hemos declarado la emergencia por incendios en Córdoba, sequia en Formosa y nieve en el sur, pero con 500.000.000 de pesos que tiene el fondo no alcanza para nada, necesitamos poder darle de comer a los animales, porque no hay rollos ni fibras", culminó.