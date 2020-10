Día Mundial del Lavado de Manos: un hábito que puede salvar vidas

Fundación Barceló

¿Cada cuánto hay que lavarse las manos?

¿Cuándo?

¿Cómo? Siguiendo las 5 "AR"

Un hábito tan simple como el de lavarse las manos, puede ser la clave para salvar millones de vidas. Es por eso que cada 15 de octubre, se conmemora el "Día Mundial del Lavado de Manos", donde se busca hacer un llamado a toda la población y concientizar acerca de la importancia de esta acción para prevenir enfermedades.Según un estudio de la OPS, higienizarse las manos con agua y jabón reduce 50% las diarreas infantiles y 25% las infecciones respiratorias. Datos como estos cobran mayor relevancia en un año como el 2020, donde la Pandemia provocada por el virus Covid-19, sigue creciendo, y una de las formas más destacadas de prevención, es la higiene de manos."Las manos humanas poseen millones de microbios provenientes de un sin número de fuentes como las heces, carnes, verduras, superficies, etc. Estos microbios llegan a nuestros ojos, nariz y boca cuando tocamos nuestro rostro e incluso se traspasan a través de superficies, propiciando el contagio con otras personas. Por lo tanto, eliminar los microbios mediante el lavado de manos ayuda a prevenir enfermedades como la diarrea y las infecciones respiratorias y podría incluso ayudar a prevenir infecciones en la piel y los ojos", explica el Dr. Gerardo Laube, profesor titular de Microbiología y de Infectología de la Facultad de Medicina deEs importante entender que la higiene de manos no es una acción que deba volverse compulsiva, sino más bien un hábito que debe incorporarse a la rutina de cada persona de manera adecuada. La clave no es lavarse las manos cada dos segundos, sino hacerlo en los momentos indicados y de la manera correcta, agrega el Dr. Laube de la Fundación Barceló. Es por ellos que desde la institución se brindan una serie tips claves a la hora de lavarse las manos: