La Sociedad Argentina de Pediatría indicó cómo debería ser la vuelta a las aulas

Sociedad Pediatras proponen estrictas medidas para la reapertura de las escuelas

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) adhirió a "las recomendaciones del Consejo Federal de Educación (CFE) elaboradas para analizar el escenario de vuelta a las escuelas", y consideró que ese "retorno debe ser un proceso ordenado" y con las pautas "para proteger la salud, seguridad y el bienestar de estudiantes, maestros, personal escolar, familias y comunidades".Para Florencia Lución, médica pediatra de la Subcomisión de Epidemiología de la SAP, "la mayoría de niños, niñas y adolescentes cursan un duelo de lo perdido, extrañan el contacto, el recreo, los juegos y estar con sus amigos.Particularmente en una etapa en la que deben tomar distancia de sus adultos, y sin embargo les resulta muy difícil encontrar un refugio entre pares", explicó.Jorge Cabana, presidente de la Subcomisión de los Derechos del Niño de la institución, agregó que "la escuela educa, crea lazos sociales, alimenta, da refugio, democratiza conocimientos, orienta y contiene. Es un sitio seguro y constituye una herramienta de equidad social indispensable, particularmente para los grupos más vulnerables"."Es indiscutible que la escuela es fundamental para el desarrollo y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, no solo para la adquisición de conocimientos sino también para el fortalecimiento de aspectos emocionales y sociales, el cuidado nutricional y de la salud y la realización de actividad física", explicó, por su parte, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco.Al respecto, Cabana agregó que "las escuelas siempre tuvieron un papel mucho más amplio que educar: constituyen un refugio seguro, un ámbito social y, en particular, las escuelas de educación especial ofrecen a los niños y sus familias un apoyo vital individualizado. La escuela es, claramente, un espacio de sostén y de cuidado, un lugar de encuentro, donde ocurren otras cosas más allá del aprendizaje curricular, se aprende a vivir con otros, se aprende de la empatía y los tiempos de espera"."La vuelta a la escuela requerirá otros recursos como reconstruir otro saber pedagógico, pensar alternativas, otra lógica que posibilite y dé lugar a tiempos y ritmos de aprendizajes diversos", explicó Lución.Las autoridades de la SAP ratificaron que adhirieron al documento y postulados emitidos por el Consejo Federal de Educación porque "la educación no es solo un derecho humano más, indispensable para el desarrollo de las personas y las sociedades, sino que es una herramienta de cambio social y genera un ámbito en el que las disparidades sociales se diluyen y compensan".Por eso, ratificaron su adhesión a las recomendaciones del Consejo Federal de Educación (CFE) elaboradas "para analizar el escenario de vuelta a las escuelas"."El retorno a las aulas debe ser un proceso ordenado en el que se cumplan todas las recomendaciones destinadas a proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, de los maestros, de todo el personal escolar, sus familias y comunidades", resaltaron. (Télam)