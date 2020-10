Pediatras proponen estrictas medidas para la reapertura de las escuelas

Principales medidas:

Este martes en Ciudad de Buenos Aires 862 chicos de 11 instituciones vuelven a clases. Es un pequeño porcentaje del total, pero si el esquema planteado funciona irán permitiendo nuevas incorporaciones hasta llegar a 14 mil chicos antes de que finalice octubre. Regresan a las aulas los alumnos de sexto año que no tienen que tomar colectivo para movilizarse. Y bajo una modalidad de "burbujas" (grupos reducidos). Las escuelas primarias tienen previsto iniciar actividades la semana que viene, siempre en forma escalonada y con muy pocos alumnos. La asistencia es voluntaria.La experiencia alienta a muchos padres, madres, niños y adolescentes de todo el país que esperan con ansias el regreso, aún cuando en varias localidades el nivel de circulación del virus es alto.La Sociedad Argentina de Pediatría, anticipándose a estos primeros movimientos y pensando en que el 2021 no estará libre de coronavirus, elaboró una serie de medidas que deberían tenerse en cuenta para que los alumnos puedan retomar las clases presenciales sin correr tantos riesgos de contagio. Desde ya que esos protocolos deben acordarse entre autoridades educativas, sanitarias y contar con el apoyo del gremio docente de cada ciudad o pueblo para que la vuelta sea posible. Las pautas previstas por los pediatras fueron plasmadas en un documento de 24 páginas.El infectólogo rosarino Damian Águila fue el revisor de estas normas, elaboradas recientemente por el Grupo Vuelta al Colegio de la SAP.Los especialistas recomiendan volver a las aulas, siempre que las condiciones epidemiológicas lo permitan y agregan que "la decisión de reapertura de las actividades escolares presenciales debe estar basada en una evaluación de riesgo, maximizando el beneficio de la educación y la salud de los estudiantes, docentes, personal de la institución y la comunidad educativa toda, minimizando el riesgo de rebrote de Covid en esa comunidad".Principales medidas:- Enseñar el uso adecuado del tapa boca-nariz así como la necesidad de su limpieza (lavado al regresar al hogar) o su cambio si está visiblemente sucio. Sobre este tema existe una guía online disponible - Enseñar a limitar el riesgo de exposición a través de la práctica del distanciamiento social, especialmente en el contacto físico en el aula, la clase de educación física, los recreos, baños y vestuarios.- Enseñar a higienizar su pupitre/mesa y silla de trabajo al iniciar y finalizar la jornada y practicarlo de rutina.- Los escolares deberán llevar los útiles indispensables para las actividades.- Suspender todas las actividades grupales que no sean fundamentales. De tener que realizarlas, optar por organizarlas al aire libre y con la distancia recomendada.- Estimular e intensificar las conductas de higiene personal y respiratoria especialmente durante las clases de educación física.- Se deberá realizar un triage al ingreso a la institución: cuestionario e idealmente control de temperatura. Se deberá preguntar a los docentes y trabajadores de la institución, a los padres que lleven a los niños o niños que lleguen solos: ¿Presentó temperatura mayor a 37,5° C en las últimas 48 hs? ¿Manifestó malestar, dolor de garganta, ausencia del gusto, ausencia del olfato, tos o dificultad respiratoria en las últimas 48 hs? ¿Tiene algún familiar o conviviente con alguno de estos síntomas?- En relación a la ocupación de las aulas y otros espacios comunes, se deberá evaluar la superficie disponible. Se deberán priorizar, en la medida de lo posible, los espacios al aire libre.- La institución podrá optimizar aulas y otros espacios para dar cabida a los estudiantes pero, en todo caso, asegurando una distancia mínima interpersonal de 1,5 a 2 metros.- Se recomienda el uso de pupitres individuales manteniendo un espacio de 1,5 a 2 metros entre ellos. En caso de que la institución cuente con bancos escolares dobles, se limitará su ocupación a un niño por banco; en caso de bancos escolares múltiples se deberá preservar la distancia interpersonal mínima de 1,5 a 2 metros entre los escolares.- El ingreso y egreso a la escuela deberá llevarse a cabo de manera escalonada evitando las aglomeraciones, manteniendo la distancia entre los alumnos y evitando las aglomeraciones en la puerta de los cuidadores.- Reforzar la recomendación a los padres y alumnos de no reunirse ni antes ni después de clases, ni tampoco durante su tiempo libre.- Tanto el ingreso como la salida se realizará directo hacia y desde las aulas. Esta circulación se organizará manteniendo la distancia interpersonal de 2 metros y de manera escalonada.- Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro educativo.- El ingreso de personas que no sean personal de la institución (proveedores, servicio de mantenimiento, etc.) se deberá coordinar para que se lleve a cabo ingreso en contraturno (cuando no haya alumnos) y manteniendo todas las normativas de higiene, distanciamiento y protección personal.El documento incluye un extenso material con sugerencias para preparar desinfectantes y una lista de los productos comerciales que se venden en la Argentina y que son efectivos para garantizar la limpieza de bancos, sillas, pisos, baños y espacios comunes. (La Capital)