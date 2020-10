Cuidadoras domiciliarias reclamaron a IOSPER por atrasos en los pagos

Cuidadoras domiciliarias protestaron este viernes frente a la sede de IOSPER por atrasos de hasta ocho meses en los pagos por sus servicios prestados, registró"Desde enero no cobro. Según Cañete, los pagos están al día, que nos paga cuando puede. Entonces, yo le tengo que decir a mi hijo, que le doy de comer cuando pueda, que pago la luz cuando él me pueda pagar a mí", apuntó Susana Pérez, una de las trabajadoras en protesta.Según comentó, presentó un amparo judicial para reclamar por su salario, el que resultó favorable, al igual que el embargo. "Pero ya no sé qué más hacer", evidenció.De acuerdo a lo que indicaron, en Entre Ríos 650 las cuidadoras domiciliarias. "Una de las trabajadoras no cobra desde noviembre del año pasado", advirtió otra."Iosper dice que no tiene plata pero Cañete nunca da la cara y para comprar platitos y cubiertos si tuvo. Pero para pagarnos a nosotras no tiene", reprochó la mujer a través deUna de las afiliadas a IOSPER que acompañó el reclamo, aseguró: "Mi cuidadora y mi enfermero no cobran desde febrero, y ellos no se merecen estar así"."No voy a tener quién me cuide y yo dependo de alguien desde que me levanto hasta para ir al baño", argumentó la mujer postrada en su silla de ruedas."La situación es muy angustiante", argumentó la cuidadora. "Esperamos una respuesta porque esto ya es insostenible, no tenemos ni para comer", coincidieron.