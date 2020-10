Sociedad Entrerriana que participa en Miss Mundo Argentina pasó de fase y busca la final

Video: "Los certámenes de belleza potencian a las mujeres", dijo candidata a Miss Mundo

La entrerriana oriunda de Concordia, Damaris Goñi, es una de las candidatas a Miss Mundo Argentina. "La belleza es el cuidado personal, no está mal cuidarse y verse bien, arreglarse. No es necesario buscar la belleza estética porque todas las mujeres tenemos una belleza interna muy linda y este es el momento de mostrar lo que tenemos para dar, más allá del aspecto físico", explicó a"Miss Mundo Argentina es un certamen que evalúa la belleza integral de las mujeres, es decir, que no es el aspecto físico, sino que lo más importante que se evalúa es la responsabilidad social, además de imagen, maquillaje, vestuario, protocolo y ceremonial", comentó en diálogo conal dar cuenta que la seleccionada "será la embajadora nacional".De hecho, comentó que "al casting se podían presentar mujeres de 18 a 27 años, no había requisitos a aspectos físicos, porque el certamen evalúa a la mujer por lo que tiene para dar, valores y sentimientos"."Lo más importantes de los certámenes de belleza es la evolución de las mujeres, potenciarlas para que crean en ellas mismas e incentivarlas a que luchen sus sueños y lo que más anhelan", destacó.Damaris tiene 21 años, cursa el segundo año de Ingeniería en Alimentos que dicta la Universidad Nacional de Entre Ríos y practica atletismo. "Todo comenzó en julio después que mamá me recomendara anotarse al concurso, pero cuando me enteré que había sido seleccionada, no podía contar nada hasta que la organización diera a conocer cuáles eran las candidatas a Miss Mundo Argentina", recordó la joven oriunda de Concordia."Ahora queda un largo camino por recorrer y este es el momento de esforzarme al máximo para dejar a Entre Ríos en lo más alto", sentenció. http://missargentina.tv/ "Es sumamente importante contar con el apoyo de todos", encomendó la joven.