Entrerriana que participa en Miss Mundo Argentina pasó de fase y busca la final

Como se informara oportunamente, la joven concordiense Damaris Goñi, representa a la provincia de Entre Ríos y es candidata a Miss Mundo Argentina entre 30 postulantes de todo el país.



Según informó la propia Damaris, pasó a la tercera fase del concurso y sigue en carrera para meterse entre las 6 finalistas.



La novedad se conoció este domingo. "Es una de las experiencias más hermosas que he vivido pero nada hubiese sido lo mismo sin el apoyo de todos ustedes", explicó Damaris. Agregando que "en todo este camino recorrido Dios me puso personas increíbles que me han dado la mano y abierto su corazón y eso es lo que verdaderamente vale".



"Con orgullo seguiré dando todo de mí para dejar a Entre Ríos en lo más alto, porque el amor que tengo por mis raíces es único", remató.