Videojuegos: cómo impactan las nuevas restricciones del dólar

Los consumos en dólares se descontarán del tope máximo por mes para la compra de moneda extranjera.



Tras el anuncio de las nuevas restricciones en la compra de dólares anunciadas este martes por Banco Central de la República Argentina (BCRA), hubo repercusiones en cómo impacta las medidas en el pago de servicios digitales o de streaming audiovisual y musicales como Netflix, Amazon Prime Video y Spotify. En el caso de los servicios de videojuegos como los de PlayStation están alcanzados o no por la nueva restricción cambiaria.Esta mañana desde el Banco Central aclararon que los servicios de empresas extranjeras que facturan en pesos en la Argentina no están alcanzados por los impuestos para las compras en dólares en el exterior.En cambio, si la empresa "factura en dólares, si en la tarjeta te llega como un consumo en dólares, pagás el impuesto y la retención y consume cupo", agregaron desde la entidad.Lo mismo ocurre con la compra de juegos para la PlayStation, Epic Games o Steam que se facturan y cobran en dólares."A partir del 1° de septiembre los pagos realizados por los consumos en moneda extranjera con tarjeta de débito o crédito se tomarán a cuenta del cupo mensual de 200 dólares. No habrá tope al consumo con tarjetas: cuando los gastos mensuales superen el cupo, absorben el de los meses subsiguientes", comunicó ayer el Banco Central.