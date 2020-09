Compra de dólares: La alternativa sin restricciones y a una cotización más baja

, explicó ael gerente comercial de Leiva Hnos., Juan Ignacio Leiva, al dar cuenta que la compra y atesoramiento "es un mercado marginal, porque es muy poco el monto al que uno puede acceder"., comparó.Al comunicar que "en la cotización bursátil, el comprar dólares a través de la bolsa, está a 129 pesos", Leiva señaló quey después se transfiere a mi cuenta bancaria, donde los atesoro o los retiro"., éste detalló que para poder operar se necesita una cuenta comitente: "una cuenta de inversiones que no tiene ningún costo, se abre desde un link y quedará activa para cualquier tipo de operaciones"."Una vez que se abre la cuenta, se transfiere el dinero, se ordena a la operadora a qué cotización quiere que el compre; te lo compran y se transfiere a la cuenta bancaria que se indique", indicó al valorar que "es una operativa ágil y relativamente sencilla"., destacó.Ya que según comentó, "una de las medidas que buscaba Banco Central era desactivar a aquellos que compraban 200 dólares a un precio muy bajo y lo vendían en el mercado informal a una cotización más alta". Al comparar que antes "era un negocio demasiado tentador", Leiva apuntó queEn ese marco, se mostró cauto respecto a que descienda la compra de la moneda extranjera para atesoramiento. "Habrá que ver si ocurre ese efecto o si, como está pasando, sube el dólar", apuntó y dejó entrever su desconfianza de la devolución del impuesto del 35%.. Y en esa línea, aclaró: "No es que dólar suba, sino que el peso se deprecia"."Necesitamos más de nuestra moneda para comprar lo mismo que comprábamos antes, entonces, sin duda que en algún momento se trasladará a los precios", avizoró.Leiva comunicó que la firma de calle Echagüe 661 dejó de operar como agencia de cambio debido a "las restricciones que dispuso el Banco Central"."La restricción no nos permite tener agencia de bolsa y agencia de cambio, por lo cual, cesamos la actividad como agencia de cambio y seguimos operando como agentes de bolsa", explicó.