Apareció una comadreja en pleno centro de Concordia

Sociedad Ciervo quedó herido al chocar contra la vidriera de un negocio en Concordia

Una comadreja apareció este jueves en horas de la tarde en el centro de Concordia. No es la primera vez que un animal recorre la zona durante los últimos meses.que "esta mañana apareció un ciervo y lo llevamos a Concepción del Uruguay. A la tarde apareció la comadreja. Se comunicaron entre veterinarios, la capturaron y la liberaron en el parque, donde tenemos varias familias de comadrejas".Comentó que "la comadreja es un animal autóctono, de la región. Se van moviendo de lugar en lugar. Se meten en los árboles, llegan a la ciudad por desagües, se suben a una camioneta o buscan la forma. En lugares de muchos árboles es más común verlas"."Es un animal silvestre, hay que tener todas las precauciones del caso porque se puede llegar a poner agresivo. Es controladora de víboras, come muchos insectos, las garrapatas le encantan. No hay que tratar de estar en contacto directo. Cuando aparezcan hay que llamar a alguna autoridad. Tiene dientes muy filosos y un carácter bastante jodido. Tienen un olor fuerte y característico, como a cebolla", aseguró."Hay que estar preparados para compartir nuestra ciudad con estos animales que van apareciendo", dijo.