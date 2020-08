Este domingo harán la "Unión de las Orillas" en defensa de los humedales

Rodolfo Martínez, integrante de la multisectorial

"Decidimos transformar el dolor que nos genera ver las quemas, en acción directa. El sábado pasado éramos más de 5.000 personas sobre el Puente Rosario-Victoria, para emprender la caminata hacia la ciudad entrerriana y encontrarnos con los compañeros de ese lado", expresó"Queremos mostrarle a los ciudadanos que esto no es un problema de los entrerrianos y los santafesinos, sino que de todos y por culpa de los gobernantes que gobiernan sus propios intereses", sentenció.En Rosario, "estamos viendo muchas aves que son de las islas. Se ven afectadas y tratan de huir, y eso que pueden volar, hay otra fauna que no pueden volar. Además de los vegetales que están muriendo".Sobre la Ley de Humedales "creemos que importante que se comience a debatir en el Congreso de la Nación, es necesario darle un marco regulatorio. Con esa ley se comenzaría a realizar un inventario de los humedales que hay", dijo.

Unión de las dos orillas



Y agregó que "l"."Hoy en día vemos que no existe una protección en torno al humedal. Las leyes contemplan la producción, pero se debe marcar un límite porque si no, no va a quedar nada"."Les estamos dando tiempo a las autoridades para que tomen las decisiones, pero seguimos realizando acciones directas. Siempre les pedimos a las personas que concurran que mantengan el distanciamiento social", indicó.En ese sentido, comentó que "para nosotros no es negocio quedarnos en casa, viendo como nos prenden fuego la casa común. Por ese motivo largamos una iniciativa, la unión de las orillas"."No queremos cortar el río, queremos unir a los pueblos de Entre Ríos y Santa Fe para concientizar que tenemos que darle otro uso al agua y al humedal".Al finalizar, mencionó que "lo que está pasando en el Delta es lo mismo que sucede en el Amazona".