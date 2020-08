Confirmaron un caso Covid-19 en la Casa de la Mujer: Hay dos personas aisladas

Confirmaron un caso de coronavirus en la Casa de la Mujer y dos personas fueron aisladas, debido a esta situación desde el gremio de ATE piden mayor asistencia para los trabajadores del sector."Los empleados corren riesgos porque no hay una clara información de cómo actuar", sentenció, la secretaria general de ATE Municipal, Liliana Caraballo, aY continuó: "se genera una situación de psicosis en los compañeros, por eso pedimos que nos den información clara".En este sentido la gremialista argumentó que "hace dos meses solicitamos la posibilidad de que las personas roten para que estas situaciones no pasaran, pero aducen de que no se puede realizar porque no hay trabajadores suficientes"."Buscamos siempre que el personal municipal este resguardado, la rotación se está haciendo solo en algunas áreas", resaltó Caraballo.Por su parte, secretario adjunto gremial de ATE municipal, Roberto Alarcon, informó que tienen previsto realizar una manifestación la semana próxima."La comisión directiva del gremio y los trabajadores, convocaron a una manifestación para elexigiendo una reapertura de paritarias", apuntó.En este sentido, mencionó que "venimos de reiterados pedidos al Ejecutivo a través de notas, realizamos un plan de asambleas hemos decidido empezar con un plan de acción""Sabemos que los trabajadores ya no resisten, hace más de un año y medio que no tenemos aumento. Exigimos al Ejecutivo que nos llame a una mesa de negociación para resolver este problema".Al finalizar dijo que "el 70 por ciento de la población municipal está por debajo de la línea de pobreza, necesitamos sentarnos a discutir salarios".