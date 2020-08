Revelan los primeros peritajes del accidente en el que murió piloto entrerriano

Paraná La historia del capitán paranaense que falleció al eyectarse de su aeronave

Según las primeras pericias, el piloto de la Fuerza Área Gonzalo Fabián Britos Venturini, que murió el miércoles en el sur de Córdoba tras estrellarse con su avion, logró eyectarse correctamente y abrir su paracaídas pero no le alcanzó el tiempo para que se desplegara para mitigar el impacto en el suelo.Además, debe intervenir la Junta Investigadora de Accidentes de Aeronaves Militares, precisó una fuente de la Fuerza Aérea al diario Clarín."Va a llevar un tiempo prolongado debido a la cantidad de factores que influyen en la envolvente del vuelo", explicaron.Los testigos que vieron el accidente contaron que el avión empezó a perder altura y que vieron salir al piloto a muy pocos metros de que la nave se estrellara.Estaba recostado sobre la butaca en la tierra labrada de un campo, con el paracaídas abierto y desplegado. El piloto estuvo consciente en el momento de eyectarse y en la caída sufrió severos traumatismos. Falleció camino al hospital.Gabriel Verdina, vocero de las Fuerzas Armadas, comentó que "en los cursos que ha realizado, tanto en vuelo como teóricos, ha sacado casi siempre primer promedio y yo he tenido la oportunidad de conocerlo en un ejercicio colectivo y he comprobado el nivel profesional que poseía. Era una persona ejemplar".Al ser consultado sobre la antigüedad de la nave, Verdina comentó que se trata de un ejemplar que llegó al país entre los años 1997 y 2000."Toda aeronave que opera tiene sus recorridos normales y su mantenimiento. El término viejo es relativo", afirmó."Se les realiza una inspección previa desde la parte técnica y el propio piloto hace una inspección visual. Luego, sube a la aeronave y hace inspecciones propias del sistema de vuelo con energía. Sufre varias inspecciones antes de volar. Toda nave que sale a vuelo está en óptimas condiciones", explicó.Finalmente, señaló que hubo otra nave que observó el momento de la eyección del piloto y dijo que "se dio normalmente", incluso en el momento de la rotura del paracaídas."Las investigaciones tienen que arrojar la causa de la muerte de nuestro camarada", finalizó.