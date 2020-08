Afirman que hubo un "fuerte aumento" en la compra de ansiolíticos en farmacias

El aislamiento social, el estrés, la incertidumbre y el encierro, que llegaron con la pandemia de Covid-19, han alterado la salud mental y física de la gente, por lo que en las farmacias de la ciudad aumentó el consumo de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos.



Las personas están ansiosas. El aislamiento social provocó cambios en la rutina, tales como el uso excesivo de las pantallas, tanto de computadora como de TV, un excesivo uso de las redes sociales, duermen menos, comen mal y para dormir necesitan de medicamentos específicos, también para bajar los niveles de ansiedad.



Juliana Etchemendy, titular del Cïrculo Farmacéutico de la ciudad, explicó que "si bien no tenemos un porcentaje exacto de cuanto subió la venta de este tipo de medicamentos, podemos asegurar la comercialización aumentó en relación a lo que se vendía antes de la pandemia".



La farmacéutica sostuvo que "los médicos psiquiatras estarían sobrepasados porque la gente está realizando una mayor cantidad de consultas por este tema de la pandemia, en donde los casos de gente con ansiedad y depresión habrían aumentado". También dijo que "es tal el grado de ansiedad que apenas se obtiene la receta que viene con una archivada con la firma del profesional".



"El consumo aumentó, no solo en Gualeguaychú, sino en todo el país y el mundo, debido a los cambios en la vida cotidiana por la pandemia de coronavirus", destacó la presidenta del Círculo de Farmacéuticos de Gualeguaychú, señalando que "tenemos pacientes a los que le hacemos un seguimiento de la medicación que antes no tenían recetados ansiolíticos y antidepresivos que ahora tienen prescriptos, quedando claro que tenemos una modificación en el comportamiento y una mayor demanda en la adquisición y consumos de medicamentos que son muy específicos".



En cuanto los costos, explicó que "este tipo de medicina tiene un valor más alto que el de los medicamentos comunes y se los vende únicamente si el paciente viene con la receta que le extiende el profesional, además de una receta archivada que lleva la firma del médico".



Además, explicó que "está el tema de las obras sociales: si cubren o no la droga, la marca, teniendo en cuenta que el médico tratante hace un seguimiento muy estricto. Si el profesional indica una droga, una marca, para cambiarla se debe hacer una consulta con el médico especialista, a los fines de evitar que el paciente caiga en lo que llama un mal uso o abuso".



En otro orden, consultada por el precio de los medicamentos, en líneas generales, y si han sufrido aumentos en los últimos meses, Etchemendy respondió que "a pasos pequeños van subiendo. A las droguerías se les aplicó un impuesto que las mismas trasladaron a las farmacias, valores que nosotros no podemos trasladar el público, debido a que los precios ya vienen estipulados, como el de una marca registrada que llega con un valor del cual no te podes mover, salvo que sea para bajar el mismo, algo inviable porque los márgenes son mínimos".



Las obras sociales



La profesional contó que Osplad "lleva más de 60 días cortada y lo único que estamos haciendo es atender a pacientes crónicos, a los cuales la medicación les llega por otro circuito".



En relación a otras obras sociales, contó que "la mayoría presentan serias complicaciones dándose situaciones como el corte de servicio por 10 días hasta que cancelan parte de la deuda. Es decir que no estén más de tres meses atrasados. Hemos cobrado deudas de julio del 2019 a valores de ese mes y año, en lo que resulta irrisorio".



Finalmente, indicó que "Pami no se ha cortado nunca, pero es una lucha constante de los farmacéuticos que todos los días discuten con los directivos del Programa de Atención Médica Integral, dándose la misma situación con el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos". (El Día)