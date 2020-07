Quejas en Gualeguaychú por el test a camioneros para cruzar a Uruguay

Sociedad Detectaron un caso positivo de coronavirus en el puente San Martín

El director del Hospital Centenario de Gualeguaychú, Roberto Piaggio, se refirió a los hisopados obligatorios que dispuso el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, para los camioneros que deben cruzar al vecino país por el Puente Internacional "San Martín".Calificó como "unilateral" a la decisión del presidente uruguayo. "Fue una medida tomada de manera repentina y unilateral por el gobierno uruguayo que no fue consultada ni acordada", declaró."Si alguien es detectado en el hisopado de PCR como COVID positivo tiene que ser manejado por la República Argentina ya que sería alguien que aún no completó el trámite de Migraciones para pasar al lado uruguayo, por ende, Uruguay no permitiría su ingreso a su territorio", puntualizó.Sin embargo, si la persona detectada como positiva es ciudadano uruguayo "sería atendida en Fray Bentos. Pero en caso de ser un argentino u otro ciudadano en tránsito como puede ser un transportista chileno, paraguayo, boliviano o brasilero -que son muchos los que pasan por la frontera- tendrá que ver Argentina cómo procederá".Sobre la decisión de Lacalle Pou, Piaggio narró que "la semana pasada participamos de una reunión en la frontera donde autoridades uruguayas nos anoticiaron sobre un decreto que ha establecido el presidente de la República Oriental del Uruguay donde establece que para el ingreso al país es obligatorio un resultado de un hisopado negativo".A ese encuentro, además del área de Salud, concurrieron representantes del Ministerio del Interior a través de Migraciones y de Seguridad a partir de la presencia de las fuerzas federales como Gendarmería.Piaggio admitió que "esos dos temas generaron mucha polémica y planteos de quienes participamos en esa reunión. Decidimos llevar esos planteos a las autoridades provinciales y nacionales de Argentina"."Sabíamos que a partir de conversaciones entre los cancilleres y ministros de Salud de la Nación Argentina y uruguaya iban a acordar cómo proceder. Eso no pasó y, entonces, se labró un acta con todo lo que no está resuelto a partir de este decreto", precisó.En ese sentido, Roberto Piaggio aseguró que "es muy probable que sean trasladados y aislados en Gualeguaychú y también dependerá del estado general del paciente. Habrá mucho para analizar, sobre todo para construir un protocolo a fin de saber cómo proceder".En tanto, desde Uruguay se recordó que en un primer encuentro, al dictarse los aislamientos, se acordó que si una persona era positiva iba a tener la asistencia en el vecino país.