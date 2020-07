"Estamos en alerta", dijo el Intendente de Aldea Brasilera

Ante un caso positivo de COVID-19 de una persona oriunda de Aldea Brasilera que actualmente está radicada en la ciudad de Paraná y días atrás mantuvo contacto con personas de esa localidad, autoridades de la comuna suspendieron hasta el 19 de julio a las 00, las actividades de esparcimiento; concurrencia a iglesias y velatorios; actividades gastronómicas, excepto la modalidad de envío o tomar para llevar; actividades físicas o deportivas, náuticas; actividades en gimnasios; reuniones familiares.Además este lunes, se dispuso un asueto administrativo cumpliéndose guardias mínimas y servicios esenciales, según indicó a Elonce TV, el Intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez."Recomendamos el aislamiento de la gente y vamos a tomar contacto con Vialidad para dejar sólo dos entradas a la Aldea ya que no podemos cubrir todos los lugares con el poco personal que tenemos", dijo Ramírez.Finalmente, señaló que hasta el momento "hay entre 12 y 15 familias aisladas" en la localidad pero no han presentado síntomas. Y pidió "no hacer una cacería de brujas, ni dejarse llevar por los comentarios y audios que circulan por las redes sociales, que a veces son muy malintencionadas".