Crimen de la docente: "Ella le hubiese dado todo, no le interesaba lo material"

Policiales Marcharon en reclamo de Justicia por el crimen de docente jubilada

Gabriel Galli, sobrino de Teresita

Video: Marcharon en reclamo de Justicia por el crimen de docente jubilada

Por el crimen, fue detenido Luis Castillo, de 40 años. Se sabe que el mismo día que cometió el hecho, el sujeto se hizo presente en una joyería de la localidad para intentar vender las joyas que le había robado a su víctima.En reclamo de Justicia, familiares y amigos de María Teresa Galli, la docente jubilada asesinada en Concordia,, entendió en diálogo con, que Luis Castillo "es el asesino de mi tía. Es él. Las cámaras, las pruebas, lo incriminan. No se descarta que pudiera haber habido otra persona, no sé si adentro de la casa. Hay dos huellas de zapatillas, pero se coincide en que aparentemente se habría cambiado las zapatillas adentro de la casa".Espero que esto se aclare lo más pronto posible y que este tipo 'se pudra' en la cárcel. Mi tía, que era como una segunda mamá para mí, le hubiese dado todo.Dijo que a Castillo "no lo conocía", aunque sí "conozco a los familiares".Recordó que media hora antes de encontrar la muerte de esta manera tan cruenta, Teresita Galli le envió un mensaje a su sobrino "para conocer cómo estaba mi papá que se tenía que ghacer unos estudios, me preguntó por mi hija. Ella estaba pendiente de todos, todo el día. Era mi segunda mamá".