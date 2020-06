Ocho nuevos casos en Islas del Ibicuy: "El coronavirus no ha perdonado a nadie"

En la tarde de este martes se registraron ocho nuevo casos de coronavirus en el departamento de Islas del Ibicuy. Estos pacientes se suman a los 15 que ya habían anunciado días anteriores y en total suman 23.Santiago Elías, de epidemiología de Islas del Ibicuy.Con respecto a las 160 personas aisladas, dijo que "cada paciente infectado es un árbol, porque por cada uno, hay varias ramas que vendrían a ser sus familiares y sus contactos. Muchas personas están aisladas en sus casa y otras, desde el municipio dispusieron varios lugares para que puedan pasar este tiempo"."Hasta el momento no hemos tenidos personal de salud contagiado", conto y agregó que "la mayoría de los pacientes son menores de edad, pediátricos, embarazadas y adultos. Tenemos una variedad de pacientes, el coronavirus no ha perdonado a nadie"."Todavía no vemos la puerta de salida, estamos trabajando con la prevención y los protocolos. Por suerte la población ha entendido la situación, pero esperamos más casos", finalizó.