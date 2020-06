"Los cuadros infecciosos respiratorios que van a internación se deben hisopar"

El Director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo

, recordó, en diálogo conque lo que ha ocurrido en el departamento Colón es lo "que nosotros llamamos una transmisión por conglomerados, cuando ocurren varios contagios. En esta situación ha ocurrido que, además de personas que han viajado, han contagiado a otras personas, y estas personas han contagiado a sus familiares, y estos familiares, a otras personas. Hay como tres líneas de contagio, y a eso lo llamamos pro conglomerado. Esto cambia la situación de Colón, de Liebig y San José, que son lindantes. Desde el punto de vista epidemiológico cambia la forma de estudiarlo, ahora son todas las personas que tengan cuadros respiratorios, sin importar el antecedente de viaje"., lo más conveniente era retroceder, como ya lo habíamos dicho desde el comienzo de esta pandemia", afirmó.Una de las hipótesis que manejan desde el área de Salud, respecto a cómo se inició el contagio en Colón, es que "una familia viajó a Buenos Aires, por cuestiones relacionadas con la salud de un miembro de la familia. De ahí se habrían desprendido las distintas líneas de contagios, con las distintas actividades que se fueron realizando, que no estaban autorizadas. Esto fue llevando a la situación actual".dialogó con el esposo y padre de los dos casos diagnosticados como positivos en la jornada: Mi hija Camila, anda de novio con Matías, un chico de Colón que tuvo contacto con los primeros cuatro casos que se anunciaron la semana pasada", mencionó Fabián Tomassón.En cuanto al caso del paciente oriundo de San Benito, Garcilazo afirmó: "No podemos comprobar un nexo claro en ese caso. Teníamos una persona con una PCR positiva, hay que aclarar que no hay estudios que sean 100 % efectivo, en medicina eso ocurre. No obstante, los falsos positivos, son muy raros, si bien existen. Ante la presencia de un caso positivo, hay que tomar todas las precauciones y hacer la investigación epidemiológica. En este caso, en la clínica (La Entrerriana) se actuó muy rápido, para evaluar toda la línea de contactos que había tenido esta persona, no sólo familiares sino también personal de salud".Igualmente, se decidió hisopar a todas estas personas, para ver si no había algún personal de salud que pudiera estar asintomático. Ninguno de esos pacientes, dieron positivo. El paciente evolucionó bien, con un tratamiento específico ya que tenía un cuadro de neumonía, el cuadro fue mejorando, habían pasado más de diez días de que se habían iniciado los síntomas de este cuadro positivo, por lo que, se decidió evaluar si seguía la positividad de este caso. Se hacen dos testeos dentro de las 72 horas, dando los dos negativos. Ya está de alta el paciente", afirmó."el más chico está internado, con buena evolución y el otro está en aislamiento, tiene un cuadro más leve"."No sabemos si va a haber un pico de casos en la provincia, el comportamiento de esta enfermedad es muy variable. Los picos que observamos, por ejemplo en países de Europa tienen que ver con que "las medidas de aislamiento se tomaron cuando ya el virus estaba circulando muy ampliamente, se vio un comportamiento de pico", puso de relieve.