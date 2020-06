"Por suerte están bien", dijo familiar de casos con Covid confirmados este lunes

De acuerdo a los datos reportados este lunes, por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Entre Ríos se sumaron dos nuevos casos de coronavirus ambos son contactos estrechos de los últimos confirmados en el departamento Colón.Fabián Tomassón."Mi hija vive con su novio en Colón,", explicó.Y agregó que "Camila está internada en el hospital de Colón y mi señora está en el hospital de San José."."A nosotros no nos realizaron los análisis, pero los médicos están siguiendo nuestro cuadro día a día para ver como evolucionamos, hasta el momento no tenemos síntomas".Al enterarse de la noticia, Fabián comentó que "A mi mujer le van a realizar una radiografía de pulmón porque tiene un dolor en la espalada. Mi hija por su parte ya la pasaron a la sala con los otros contagiados, así que esta junto al novio, los dos están bien"."Nosotros estuvimos en contacto con otros familiares que ya fueron avisados y aislados. Los médicos también saben de los contactos que mantuvimos".Sobre el brote que se generó en Colón, dijo que ""."Hoy por hoy es fácil criticar, sobre las habilitaciones que se hacen y que no, el chico del Buenos Aires debería haber estado encerrado, pero bueno ya está", dijo."Para mi estamos todos asustado, no hay nadie en la calle. Anda la policía, esto tenemos que sacarlo en 15 días, por ahí haciendo algo estricto se puede"Al finalizar, dijo que "es difícil la situación, en mi caso por ejemplo hace 32 años que trabajo en un casino, cobro todos los meses, pero entiendo a la gente que si no trabaja no cobra. Pero con la salud no se jode".