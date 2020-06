Niños con Covid 19: Revelan detalles y destacan que la familia "hizo todo bien"

Este domingo, confirmaron que dos niños de la ciudad de Gualeguaychú se contagiaron coronavirus. Ambos evolucionan muy bien del cuatro de COVID-19.El especialista en Neumonología e integrante del COES en esa ciudad, Federico Gini Cambaceres, detalló que "los dos casos pediátricos están bien de salud y en aislamiento seguro".. Gini Cambaceres destacó que "y es bueno resaltarlo, a diferencia con lo que ocurrió en otros puntos de la provincia".Luego de estar unas dos semanas en internación en Buenos Aires, cuando regresaron ". Todos ellos siguieron con el aislamiento, por lo cual, quiero felicitar por la actitud responsable que tuvieron en todo el proceso".El neumonólogo subrayó que dar a conocer esta conducta es "llevar tranquilidad" al resto de la comunidad y confirmó que "hubo muchas consultas de la gente durante el fin de semana, algunos son personal esencial y otros patologías respiratorias a quienes se le hicieron los hisopados correspondientes".Federico Gini Cambaceres adelantó que se investiga el nexo epidemiológico del contagio de una profesional de la salud. Sobre el caso confirmado el sábado expresó que "hay una línea de investigación y posibilidades por lo cual tenemos a los contactos cercanos en seguimiento".Como integrante del COES, Gini Cambaceres puntualizó que desde ese organismo se pide "seguir las recomendaciones" y extremar los cuidados para"Queremos decirles a todos que, desde hoy, estamos en una fase 5 del aislamiento. Ahora el 90 por ciento de la población puede salir, ya que se habilitaron las industrias, profesiones, múltiples oficios y los comercios pero tenemos que ser responsables", recordó el neumonólogo enEl integrante del COES aseguró que se debe aprender de otras experiencias. "Hay que tener en cuenta lo que ocurrió en Colón para no perder estas libertades que hemos ganado. No está bueno volver para atrás".El profesional resaltó que "ahora que se habilitan también deportes individuales o en pareja les pedimos que se hagan siguiendo las recomendaciones".Finalmente, aclaró que "recuerden que son reuniones familiares en grupos cerrados, en forma estable. No son peñas de amigos o de personas cercanas. Debemos ser solidarios y responsables para con nosotros y con quienes nos rodean", aconsejó el neumonólogo que trabaja en el Hospital Centenario.