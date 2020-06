Psicóloga advirtió que "hay que preocuparse por la salud mental de los menores"

La psicóloga Andrea Abadi, que integra el equipo multidisciplinario que asesora al presidente Alberto Fernández, advirtió que "hay que preocuparse por la salud mental de los menores" en medio de una cuarentena que ya lleva en la Argentina más de 80 días debido a la pandemia del coronavirus Covid-19.



La profesional, que ayer integró el grupo de expertos que se reunió con el Presidente en Olivos, advirtió que el de los menores "no es el grupo al que se le ha dado mayor importancia y es importante comenzar a preocuparnos por su salud mental".



Abadi, en diálogo con el programa El Exprimidor, que conduce Ari Paluch por AM 550, recordó que los chicos, "hace 80 días que están en la casa, sin contacto con otros niños, en una rutina familiar, todos los días son su papá, en medio de un estrés social y económico".



La psicóloga llamó la atención, sobre todo, en grupos de menores con patologías previas, los cuales "están muchos más temerosos y ahora tienen un cuadro de angustia mayor".



A los padres y tutores, aconsejó transmitirle a los chicos "noticias más tranquilizadoras, decirles que esto tiene un final, que no se va a quedar para siempre".



También sugirió emplear un tono imperativo a la hora de aprovechar las salidas permitidas en distritos como la Ciudad de Buenos Aires.



"Es como cuando le decimos ´vas a ir a fútbol´. Lo tienen que hacer, tienen que respirar aire fresco", explicó la psicóloga.



También dijo que "hay que mantener una rutina" en las familias: "Es imposible levantarlos a las 7 de la mañana, pero tender a que sea por ejemplo a las 8:30 y que haya hora de tareas y juegos", expresó.



En cuanto al contenido de la reunión que mantuvo junto a un grupo de expertos con el Presidente, sostuvo que se le presentó "sugerencias para mejorar la situación actual y reducir el daño en la salud mental de los niños.



"Hay que comunicar otra cosa y salir de los muertos y enfermos, para transmitir una información más tranquilizadora", sostuvo.