Veda extraordinaria de la pesca: "Estamos ante una situación desesperante"

Ante la bajante histórica del río Paraná, un grupo de parlamentarios del Mercosur piden que se declare una veda extraordinaria de la pesca, en especial para Santa Fe y Entre Ríos. "En las provincias de Chacho, Misiones y Corrientes ya está declarada la veda, pero no así Santa Fe y Entre Ríos", señaló una parlamentaria del Mercosur, representante de la provincia de Misiones, Julia Peire, aEstamos trabajando con los parlamentarios de otros países. Nosotros tenemos veda de este lado de Argentina, pero no del lado de Paraguay, y se conocen noticias de una depredación importante por parte de algunos pescadores, eso también preocupa mucho", señaló la parlamentaria.En relación a la altura del río Paraná comentó que ""."Presentamos varios proyectos que tienen que ver con la situación de la veda extraordinaria. Las provincias de Chaco, Misiones y Corrientes tienen declarada la veda, pero no así Santa Fe y Entre Ríos. ", señaló.En este sentido remarcó que ""."Hace poco me llegó una nota sobre la autorización, en una provincia, de la pesca del sábalo. Es una situación de bastante injusta porque a los pescadores, les pagan 12 pesos el kilo de esta especie y el nivel de recursos que genera la exportación es muy importante", agregó la parlamentaria."."Tratamos de que los gobiernos, a través de los organismos correspondientes, tomen las definiciones sobre estos temas", refirió la parlamentaria.Y resaltó que "".En el caso de la apertura de las compuertas de la represa Itapú, "estamos muy contentos que haya sido la Cancillería, la que haya tomado en sus manos, este tema. Esto tuvo su repercusión y siguen las conversaciones. Hay que ir viendo cómo evolucionan los acuerdos y la situación de las represas".