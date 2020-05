El 11 de junio reabren las visitas a las Cataratas del Iguazú del lado brasileño

Control de temperatura

Brasil picó en punta y el 11 de junio habilitará nuevamente las visitas a las Cataratas del Iguazú y los demás atractivos turísticos de Foz de Iguazú, pese a que esa ciudad reportó 118 casos de coronavirus y tres muertes a causa de la enfermedad.Si bien no trascendieron mayores detalles sobre los cupos diarios disponibles, trascendió que todas las personas deberán someterse a un control de temperaturas en el acceso y respetar la distancia social durante el recorrido por senderos y pasarelas.. El avance de la pandemia de coronavirus en el mundo fue un duro golpe para el turismo, y la Triple Frontera lo sintió en momentos que se preparaba para un año con récord de visitas.En Foz de Iguazú trabajan a contrarreloj para el relanzamiento del turismo receptivo., dando formal apertura a la temporada post pandemia.En Foz de Iguazú sostienen que el estado de Paraná es el que menos afectado por coronavirus se registra en Brasil con 3.500 casos y un promedio de cien contagios por día. A esa cifra se deben sumar 159 muertes.. En principio, Foz apunta al turismo regional pero en el mediano plazo prevé recibir a visitantes de otros estados e internacionales.El relanzamiento turístico está a cargo del programa Acelera Foz, que busca revivir la economía de la ciudad que fue fundada en 1914 y tiene unos 270.000 habitantes.. Buscará experiencias íntimas en ambientes naturales, tradiciones locales e históricas" y evitará los lugares con saturación de gente.La central hidroeléctrica, otro de los atractivos turísticos de Foz junto al Parque de las Aves, también volverá a recibir visitantes.En Misiones, en tanto, todavía no hay fecha de reapertura de los sitios turísticos. El ministro José María Arrúa sostuvo que trabajan en los protocolos sanitarios pero dependerá de cómo evolucione la epidemia en la provincia en las próximas semanas.Misiones sólo tuvo 25 casos de coronavirus hasta ahora, con una persona fallecida. Hace 24 días que no se registran nuevos casos, lo cual permitió la reapertura de los centros comerciales, shoppings y peluquerías, aunque los hoteles, bares y restaurantes podrían volver a abrir sus puertas recién la próxima semana. Fuente: (Clarín)