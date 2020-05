La Cámara de Exportadores de Pescado se opone a la veda pesquera en Santa Fe

Política Pescadores deportivos interpusieron amparo para declarar veda total de la pesca

La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción, la semana pasada, al proyecto de ley de una veda por 180 días a la pesca deportiva y comercial en Santa Fe, con motivo de la histórica bajante del Río Paraná. La norma exceptúa la pesca para subsistencia familiar.Tras la media sanción, la Cámara de Exportadores de Pescado de Río de la provincia de Santa Fe, se manifestó en desacuerdo con el proyecto y advierten que "la sanción definitiva a la Ley de veda pesquera, ocasionaría serios perjuicios a la actividad, partiendo de la base que el recurso natural es sustentable y renovable, y que no está en riesgo alguno", consideran los exportadores de pescado de río en un escrito difundido este martes.Al respecto, desde la Cámara de Exportadores de Pescado de Río de Santa Fe, citaron "recientes estudios realizados por organismos nacionales y provinciales que así lo indican"."Días atrás, la Comisión Nacional de pesca Continental (CPC), determinó una reducción del 50 % del cupo exportable, de manera precautoria mientras dure la emergencia hídrica, siguiendo en forma periódica con estudios de monitoreo para saber la evolución de la población ictícola de las diferentes especies", recordaron en un comunicado enviado a este medio."Varios factores convergen para asegurar que de tener sanción definitiva la norma, originaría un importante deterioro en la actividad", afirman los exportadores y agregan que "las fronteras de países importadores permanecieron cerradas por un tiempo considerable, las ventas se vieron afectadas porque los países importadores también transitan una importante crisis", mencionaron."Estas causas han influido para que la extracción haya disminuido de manera sensible, sumado a la reducción del cupo, resulta innecesario pensar en vedar, deteniendo la actividad, pese a que ha sufrido una caída del 48,6 por ciento, cuando el promedio de todos los sectores fue del 11,5. El dato fue revelado por el Indec", sostuvo la Cámara de Exportadores de Pescado de Río de Santa Fe."Quedan varios interrogantes sobre el impulso de la ley de veda en torno a los fundamentos que llevaron a los legisladores a tomar tal decisión, solo escucharon los argumentos de un grupo minúsculo (como son las asociaciones civiles y ONG´s, que nuclean a los pescadores deportivos), para elaborar el proyecto, obviaron a los actores principales de la actividad comercial, quedando al descubierto la desinformación y los falsos datos esgrimidos en la exposición del jueves pasado donde se le dio media sanción a la Ley. Es por ello que cabe preguntarse, si en verdad, los representantes de la cámara baja provincial (de Santa Fe), legislan en favor o en detrimento, de los intereses de la provincia", argumentaron los exportadores de pescado de río.Por último, "cabe resaltar que tanto Entre Ríos como Buenos Aires NO VEDAN, siendo el mismo recurso para las provincias en cuestión, por tal motivo, solo saldrían beneficiadas las provincias vecinas, ante una eventual sanción a la norma en cuestión, ya que del cupo disponible harían uso del mismo tanto Buenos Aires como Entre Ríos", concluye el comunicado.