Pescadores deportivos interpusieron amparo para declarar veda total de la pesca

El río Paraná se recupera de a poco, de la bajante más pronunciada de los últimos 50 años, y como han explicado diferentes especialistas, tendrá consecuencias sobre el recurso hídrico. A raíz de ello,La iniciativa de la Peña El Cañazo, fue canalizada. Según explicó el pescador deportivo, Gabriel Ducasse, a, se, remarcó.Al respecto, el integrante de la Peña El Cañazo, mencionó que "ya habíamos tenido reuniones, pedidos a diferentes políticos y legisladores, presentamos estudios que avalaban la declaración de la veda, y", resaltó Ducasse.En referencia a los fundamentos del recurso de amparo, sostuvo que "no vamos a exagerar porque para esto, se deben usar argumentos válidos. No vamos a decir que está en riesgo el pescado, porque no es así, pero si no entramos en veda, va a tardar muchísimo en recuperarse", dijo aPor otra parte, Ducasse explicó que "el río está sufriendo problemas a nivel de recurso y hasta hay inconvenientes con el agua potable., estamos considerando que está en riesgo la continuidad de algunas especies", sostuvo el pescador deportivo y agregó que "en", dijo."No estamos haciendo este reclamo con la caña en la mano, sino con el DNI, porque el recurso es de todos", remarcó Ducasse.. Solo ocurre en Argentina, un país africano, Uruguay y Paraguay, pero lejos de la cantidad que exporta nuestro país", contó Ducasse.y que mueve al resto de la fauna ictícola", dijo el pescador y agregó que "no queremos quitarle el alimento a los pescadores artesanales.", sostuvo."Lo que estamos pidiendo a la justicia es una emergencia y una veda total por la pronunciada bajante que va a causar un daño terrible, pero", reiteró Ducasse y señaló que "en el pedido, estamos incluidos los amantes de la pesca,", se explayó el pescador.Por otra parte, Ducasse mencionó que "no se realizan controles en la medida que se deben, porque por ahí, salen a mostrar un operativo diario que hacen, pero", dijo.Finalmente, comparó el pescado con otros recursos naturales explotados. "Podría ser carbón o", concluyó.