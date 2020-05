El caso del barrio náutico Amarras se definirá en la Corte de la Nación

Este martes el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió "conceder los recursos extraordinarios federales planteados por la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y a la empresa Altos de Unzué S. A." y "remitir los obrados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de conformidad a lo establecido en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación".



Es decir, que la empresa constructora de Amarras y el Municipio de Pueblo Belgrano podrán acceder a la última instancia judicial para poder avanzar con el emprendimiento del barrio náutico.



Cabe recordar, que la Justicia, en octubre del año pasado, había fallado en contra de Amarras, obligándolo a desmantelar la obra en 180 días, cosa que finalmente no ocurrió. "En favor de los poderosos ricos" A pocas horas de conocerse la resolución del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Luis Majul, abogado de Gualeguaychú que encabezó el reclamo judicial contra la empresa Altos de Unzué y Pueblo General Belgrano, opinó en las redes.



"El Superior Tribunal de Entre Ríos ha votado para que el caso Amarras vuelva a la Corte Suprema, criticando la sentencia del máximo tribunal de la Argentina. No votó el vocal Giorgio, y en disidencia parcial (contra la Municipalidad de General Belgrano) el vocal Germán Carlomagno. El STJ entrerriano se cree más sabio que la Corte Suprema. Y es este Superior, donde una denuncia a otro, uno renuncia porque van a destituirlo y otra se queda porque no la destituyen, aunque deberían, gracias a su amitad con Urribarri", inició su descargo en la red social Facebook el abogado y vecino de Gualeguaychú, Julio Majul, quien encabezó la presentación del amparo ambiental que reclama la erradicación del barrio náutico Amarras.



"Da mucha bronca que le sigan dando ayuda a la empresa destructora del Parque Unzué, el humedal y afanancia del río Gualeguaychú. Pero uno se calma cuando sabe quién es quién. El Superior Tribunal por tercera vez ha fallado en favor de los poderosos ricos, contra la gente. Y tienen el apoyo de los legisladores y del Ejecutivo. Una provincia cada vez más decadente", sentenció Majul, según señala el sitio Reporte 2820.