Urdinarrain fue la primera localidad en permitir tres actividades recreativas

Urdinarrain es la primera localidad entrerriana en habilitar el pedestrismo, trotes y ciclismo responsable."En una reunión del Comité de Emergencias se resolvió mediante decreto habilitar el pedestrismo, trote y ciclismo responsable", comunicó ael intendente de Urdinarrain, Sergio Martínez al argumentar que fue "tras los pedidos de los vecinos y porque la localidad no cuenta con ningún caso, ni siquiera sospechoso, habiéndose cumplido casi 60 días de la cuarentena"."Tenemos zonas muy lindas que nos permiten estas actividades y los caminos vecinales que no son peligrosos", remarcó Martínez al mostrarse "atento" por la cercanía con las localidades de Gualeguaychú y Larroque que sí registran casos positivos de COVID-19.En la oportunidad, Martínez destacó que "los vecinos se comportaron de maravilla" y subrayó que no se permitirán el pedestrismo, trote y ciclismo responsable por las rutas provinciales 51 y 20 que son de pavimento porque es peligroso"."Por la pandemia reducimos de cinco a dos los ingresos a la localidad para tener un mejor control, y hoy tenemos un solo acceso habilitado sobre Ruta 20 ya que Nación y Provincia habilitaron repatriaciones de quienes estaban en diferentes ciudades del país", indicó el intendente de Urdinarrain."Hacemos controles esporádicos sobre el ingreso por la Ruta 51, que todavía no está terminada en su totalidad, pero por allí también transitan algunos vecinos", acotó al respecto.Finalmente, y al referirse a la conmemoración de la Semana de Mayo que inicia este lunes, Martínez bregó para "que nos encuentre unidos y con salud para salir de esta pandemia"."Es una Semana de Mayo atípica la que nos toca vivir, teníamos muchísimas actividades en agenda pero estamos confiados que hay que cuidar la salud para festejar en otro momento; festejaremos con nuestras banderas y escarapelas en nuestro pecho, pensando que podremos salir de esta pandemia", recalcó.