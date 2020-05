Bajante del Paraná: Impresionantes imágenes de la Piedra Mora como nunca se vio

Video: Bajante del río Paraná: Video muestra el "puente de arena" entre las islas

Video: Impactante video: Cruzaron el río Paraná a caballo debido la histórica bajante

Efectos de la bajante

Video: Impactantes imágenes de la manta protectora del túnel: Video del drone de Elonce TV

En la Piedra Mora

Inéditas imágenes en el río

La bajante en el Paraná

Violaron la cuarentena

. En algunas zonas,La tendencia decreciente del nivel que el río se viene mostrando desde, que surcan las partes más anchas del río, son algunas de las imágenes que ha mostrado este medio.El nivel del río frente a la ciudad de Paraná, se sitúa este lunes en apenas 49 centímetros, según el registro de la Prefectura Naval Argentina. Cabe recordar que la semana pasada,que hace más de un mes está al descubierto por la pronunciada bajante en el río Paraná. Las inéditas imágenes causan estupor por la singularidad del artefacto que fue colocado para resguardar la integridad de la infraestructura, que comunica las ciudades capitales de Entre Ríos y Santa Fe.Esta vez,de una zona pesquera por excelencia:que asoma sobre el agua del "pariente de mar".que aflora en el cauce principal del Paraná, entre las ciudades entrerrianas de Piedras Blancas y Santa Elena.Las inéditas imágenes tomadas por el drone de, se pueden ver de la Piedra Mora, lo que da cuenta de la dimensión de la bajante en la zona.Cuando el río tiene su nivel habitual, no se la ve en la superficie, pero como está muy cerca, representa un peligro muy grande para los barcos que transitan la zona. Por tal motivo, el cuando el nivel del río se encontraba en 2,88 metros en Santa Elena y se ubicaba 2,43 metros en Hernandarias . Con imágenes del programa, se dio cuenta de la magnitud de la formación rocosa.En tanto,, el río se ubica más de un metro por debajo de ese nivel según lo registrado por Prefectura. El río está en 2,43 metros en la ciudad de Santa Elena y apenas, en 1,03 metros en Hernandarias.En el pasado mes de abril,. La irregularidad pudo pasar inadvertida, pero llegó a conocimiento de la Policía por un video que fue filmado por una de las personas que rompió el aislamiento. Se trata de un grupo de santafesinos que ya fueron identificados por la Prefectura de Helvecia, de la ciudad de Santa Fe

El origen de la Piedra Mora

La leyenda de la piedra mora

Respecto del origen de la Piedra Mora (-31.078051,-59.891854), algunos aseguran que es un meteorito ya que no es un tipo de roca común en la región.y lugar de caza a los Dorados, constituyendo uno de los cinco mejores pesqueros de Dorado del país. Se dice que la Piedra Mora no defrauda nunca al pescador, sobre todo, cuando se deja ver fuera del agua., algunos de ellos afirman haber sido testigo de la misma, más allá de su carácter de cuento o leyenda, enriquece la belleza del lugar frente a las barrancas entrerrianas.Se trata de un habitante, que esIncluso, algunos lugareños se han negado a guiar a los pescadores al lugar en horas de la siesta. "No jefe, no hay que rumbear pa' la piedra mora a la hora de la siesta. Está el negrito costero que vuelca la canoa",