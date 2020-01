Asombroso video de la "Piedra Mora" al descubierto por la bajante del río Paraná

Parados en la Piedra Mora

El origen de la Piedra Mora

La leyenda de la piedra mora

"La Piedra Mora" es una formación rocosa que aflora en el cauce principal del Paraná entre las ciudades entrerrianas de Piedras Blancas y Santa Elena. Cerca de la superficie debe tener entre 6 y 10 metros de diámetro y cuando el río está muy bajo, sobresale cerca de un metro sobre el nivel del agua.Cuando el río tiene su nivel habitual, no se la ve en la superficie, pero como está muy cerca, representa un peligro muy grande para los barcos que transitan la zona. Por tal motivo,Los conductores del ciclo televisivo, mostraron imágenes inéditas de la Piedra Mora al descubierto debido a la bajante del río Paraná y hasta se animaron a pararse sobre la misma. Además, desde el drone, dieron cuenta de la dimensión de la Piedra Mora, supo Elonce.Respecto del origen de la Piedra Mora (31º 4'38.90" S ? 59º 53' 24.90" W), algunos aseguran que es un meteorito ya que no es un tipo de roca común en la región. Para los pescadores, la Piedra Mora es el sitio ideal donde ir a buscar a los grandes Dorados, surubíes o armados.La piedra forma un accidente en el lecho del río que provoca grandes correderas que sirven de refugio y lugar de caza a los Dorados, constituyendo uno de los cinco mejores pesqueros de Dorado del país.Se dice que la Piedra Mora no defrauda nunca al pescador, sobre todo, cuando se deja ver fuera del agua.Pero la Piedra Mora tiene su leyenda. Distintos habitantes de la costa, repiten una historia que, algunos de ellos afirman haber sido testigo de la misma, más allá de su carácter de cuento o leyenda, enriquece la belleza del lugar frente a las barrancas entrerrianas.Los relatos afirman que en la Piedra Mora, habita el "negrito del río". Se trata de un habitante, que es mitad niño y mitad pez, que a la hora de la siesta, se lo puede ver bailando una misteriosa danza sobre la piedra.Incluso, algunos lugareños se han negado a guiar a los pescadores al lugar en horas de la siesta. "No jefe, no hay que rumbear pa' la piedra mora a la hora de la siesta. Está el negrito costero que vuelca la canoa", han afirmado como asignándole una personalidad un tanto malvada al "negrito del río".