"En casi todo el mapa de la Argentina no hay circulación importante del virus. Iremos abriendo actividades por zonas y regiones por donde no circule el virus y lo haremos con todo el cuidado", sostuvo el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza.



En diálogo con AM 750, el integrante del Gabinete subrayó que "la base de la idea" de la estrategia epidemiológica que lleva adelante el Gobierno "es la cuarentena y el cuidado".



"De acuerdo a cómo sea la respuesta que tengamos, se irá abriendo o cerrando (la apertura de distintas actividades)", señaló el ex diputado nacional.



Y concluyó: "En este tiempo, hemos aprendido una serie de normas, como la higiene, el distanciamiento, el uso de barbijos".

NA