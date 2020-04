VIDAER por la liberación de presos: "Es una decisión absolutamente inentendible"

La referente de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (VIDAER), Carla Cusimano, antecalificó comoal acuerdo al que arribaron los internos del penal de la cárcel de Devoto, en representación de otros internos del sistema federal y nacional, para obtener la prisión domiciliaria ante el riesgo de contagio del coronavirus., apuntó Cusimano, al tiempo que denunció:

Política Legisladores radicales manifestaron su preocupación por la liberación de presos

En la oportunidad, se refirió a la "sensación de revictimización permanente" que sufren víctimas y familiares. "Toda persona a la que le han matado un hijo o que ha sufrido la violación de su hijo, toda victima sabe lo que es enfrentarse a un proceso penal en el que permanentemente es revictimizado, ya sea por los tiempos y las decisiones que la Justicia toma frente a cada caso, si a esto le sumamos que después de haber logrado una condena frente a ese homicida o al violador, la liberación es algo que no se puede entender", explicó Cusimano., insistió."Y se suma el agravante de que no podemos salir a manifestarnos porque estamos acatando la cuarentena", agregó. Y en ese sentido, lamentó:"Es un mensaje absolutamente negativo para toda la sociedad que un grupo de violentos en un penal pueda negociar con el Estado nacional, las pautas y las condiciones que quieran poner", sentenció. "Hay cosas que no se pueden negociar", reafirmó Cusimano., remarcó., reprochó. Según comentó, "se podría destinar un pabellón para quienes necesiten de cuidados especiales, o que el Ejército y otras áreas del Estado destinen un lugar para ello donde estén cuidados".machacó Cusimano.