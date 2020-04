Dieron prisión domiciliaria a Gustavo Alfonzo, condenado por trata de personas

Al tomar la decisión ,la jueza Carnero se habría basado en un informe médico de Alfonzo que le generó cierta preocupación, por lo que dispuso la prisión domiciliaria para el condenado.



Alfonzo fue condenado por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná a 10 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y actualmente cumple su condena en la Unidad Penal N°1 de Paraná. Tiene 55 años y diagnóstico de diabetes, aunque no es insulinodependiente.



Vale subrayar que la Fiscalía General del TOF, a cargo de José Ignacio Candioti, había planteado su oposición al requerimiento al considerar que "hay riesgo procesal porque podrían fugarse" y "no hay riesgo concreto de contagio de Covid-19, algo que la jurisprudencia exige, porque la sola cuestión etaria o una dolencia no es suficiente para otorgar el beneficio".

En el caso de Alfonzo se considera además la opinión de la víctima, que al igual que Fiscalía se opuso al arresto domiciliario, indica Análisis.