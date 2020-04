Otorgan domiciliaria al violador de nena de 13 años y estará en el barrio

El juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, explicó este lunes las razones por las cuales decidió que se le otorgue la prisión domiciliaria a un violador, quien volvió a barrio donde vive la menor de edad de la que abusó.Pedro Olmos, de 68 años, abusó de una vecina de 13 años y gracias a la firma del juez Violini obtuvo la prisión domiciliaria.La defensa de Olmos presentó un hábeas corpus para que pudiera cumplir prisión domiciliaria por estar dentro del grupo de riesgo en el marco de la pandemia del coronavirus por padecer "hipertensión y osteoporosis", y ser mayor de 65 años."Cuando se recibe el hábeas corpus sobre el pedido para Olmos se empieza a analizar primero si, está dentro de la franja etaria para considerarla como persona de riesgo. Y si, tiene 67 años", comenzó afirmando el juez Violini en una entrevista con"Después vemos la historia clínica y dice que tiene hipertensión y osteoporosis, que por eso está postrado en una cama y no se puede mover. Luego vemos dónde está y nos enteramos que está en una comisaría de Burzaco, en la que hay lugar para 3 o 4 y hay 8 presos", agregó."Entonces sufría hipertensión, osteoporosis y supera la edad, pero como el delito que se le imputa es grave constatamos que vivía cerca de la víctima y por eso le mandamos al Juez de Garantías de Lomas de Zamora que instrumente para cuidar la salud del peticionante (Olmos) como también de la víctima (la menor violada)", subrayó.Según explicó el juez Violini, Olmos debería estar ubicado en una casa "al menos a 7 kilómetros de la víctima" y dio a entender que si eso no pasó es responsabilidad del Juez de Garantías."Más allá de la gravedad del delito no le damos la libertad al 'tipo', lo que se le otorga es que cumpla la pena en un arresto domiciliario, eso no significa que el 'tipo' esté en libertad", enfatizó.Cuando fue consultado sobre que pasaría si Olmos vuelve a violar, el juez Violini sentenció: "Es una persona que no se puede movilizar por su cuenta, tiene hipertensión, está postrado en una cama y yo tengo que creer que el Juez de Garantías pudo corroborar todo esto". Fuente: (NA).-