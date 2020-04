Bajante del río: "Continuaríamos con las aguas bajísimas"

Sociedad El ciclo reproductivo del sábalo y el surubí en riesgo por la bajante del Paraná

El río Paraná experimente una bajante que registra niveles históricos: 0,56 centímetros y las perspectivas, según los entendidos en la materia, no son favorables.En diálogo con, Juan Borús, subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), habló sobre esta bajante y dejó en claro que se debe a una cuestión climática y no al funcionamiento de las presas de embalse de Brasil., tenemos una persistencia de lluvias escasas, por debajo de lo normal y con una distribución muy errática en el espacio y en el tiempo, situación que lleva más de un año. En los últimos años ha habido una gran variabilidad climática en la región, lo cual, pero lo cierto es que es una gran variabilidad. Podemos pasar de una situación muy húmeda a una muy seca y al revés, con mucha facilidad", indicó el técnico del INA., que son 3.150.000 kilómetros cuadrados, que alimenta no sólo al río Paraná en la rivera oeste de Entre Ríos, sino también al río Uruguay en la rivera este, donde pasa exactamente lo mismo, porque estamos ante un fenómeno regional y ya lleva un montón de meses con lluvias muy escasas", agregó.Respecto a la incidencia de las represas en el comportamiento del río, Borús explicó que esta bajante y sequía también afecta a las represas de Brasil en las altas cuencas, por lo tanto ". No podemos esperar ni que nos resuelvan el problema de la falta agua ni que se queden con la poca agua que existe"."La semana pasada tuvimos un contacto muy estrecho (con autoridades de la represa hidroeléctrica Baixo Iguaçu) y dialogamos sobre cómo afrontar esta sequía de la mejor manera y gracias a un gesto tuvimos una descarga adicional que permitió una mejora temporaria a los requerimientos de la demanda de agua en la provincia de Misiones; pero no tiene volumen suficiente para que a lo largo de todo el río veamos una situación mejor", mencionó.Borús adelantó que ", de cualquier manera es un piso que está asociado a lo que llovió hasta ahora y cómo se fue declarando la bajante.".Consultado sobre si tienen registros sobre una bajante como esta, Borús indicó que "lamentablemente".