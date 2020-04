El ciclo reproductivo del sábalo y el surubí en riesgo por la bajante del Paraná

Interrupción del ciclo reproductivo

La prolongada bajante del río Paraná genera problemas ambientales que, combinados con algunas prácticas productivas,. Así lo advirtieron expertos que desde hace años trabajan sobre el tema, que pidieron mayores controles y mejores estrategias al gobierno provincial para minimizar los daños a futuro.de la cuenca como Corrientes, Chaco y Misiones ya lanzaron vedas ajustadas a la coyuntura, Santa Fe todavía no avanzó con nada en ese sentido.que comparten la cuenca del Paraná para mejorar el cuidado del recurso, ya sea el surubí en el norte de la provincia o el sábalo en el centro sur", resumió Alejandro Larriera, docente de la UNL y ex funcionario del ministerio de Ambiente de Santa Fe., explicó.. Habría que decretar la veda exceptuando la pesca de subsistencia, a los que pescan para comer".La semana pasada se viralizaron videos de personas que pescaban surubíes a "chuzazos" y palazos cerca de Cayastá.Larriera explicó que, además de por su magnitud y extensión, la bajante también es excepcional por el momento del año en el que ocurre, ya que el otoño suele ser el pico de creciente.Adolfo Espíndola, que es integrante del Consejo Provincial Pesquero, explicó que para que el ciclo reproductivo se cumpla debe haber buenos caudales de agua para que los huevos y larvas desovadas "ingresen a lagunas y arroyos" donde encontrarán refugio y alimentación. "Si el río no está crecido no hay puertas de ingreso y se pierden en el Paraná".Se trata de una fase clave que, según el especialista, ya resultó afectada la temporada pasada también, por lo que se suman dos períodos dePara Larriera, la situación de la fauna íctica genera preocupación por la bajante del Paraná, con matices según la zona geográfica. "Claramente el recurso tiene que ser administrado para evitar abusos, hay que revisar los esquemas comerciales del sábalo y la pesca comercial y deportiva del surubí, mejorar los controles y garantizar una mayor presencia de los organismos de control", señaló.En el centro sur provincial, la explotación más fuerte es sobre el sábalo, por lejos la especie más pescada. Si bien la propia bajante no permite que los pescadores accedan con facilidad al sistema de riachos y lagunas ubicados islas adentro, es importante que "se administre el recurso" por la condición de fragilidad que genera el menor caudal de agua."En el caso del surubí, recordó que ya se acumularon al menos dos períodos sin desove, y que si a eso se le suma la presión de la pesca comercial y la llegada del frío."Espíndola recordó que por el momento en Santa Fe está permitida la pesca comercial, lo que a su juicio genera "un impacto negativo tremendo". "Si a esto le sumamos que entramos en la temporada de temperaturas más bajas, al haber poca agua muchos peces morirán por falta de oxígeno. Por donde miremos el impacto es negativo", advirtió.El especialista agregó que los peces con escamas como el sábalo "son los más sufridos", mientras que otros como el patí o el manguruyú por su condición "buscan profundidad y sobreviven mejor". En el caso del surubí, recordó que ya se acumularon al menos dos períodos sin desove, y que si a eso se le suma la presión de la pesca comercial y la llegada del frío "el impacto se va a notar".