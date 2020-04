Solicitan que se decrete la veda total de la pesca en Entre Ríos

Foto: Archivo

Sumándose a una campaña nacional de la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral, la barra pesquera Aguas Bravas de Nogoyá lanzó un pedido a través de las redes sociales para que se dicte la prohibición de la extracción ictícola en jurisdicción entrerriana.



"Les pedimos a todas las provincias que tienen jurisdicción sobre el río Paraná, Paraguay y sobre el Uruguay, a que tomen las medidas necesarias para protegerlos, no solo frente a esta bajante extraordinaria sino también frente a la cantidad de desastres que vienen sufriendo producto de la depredación, la contaminación y la falta de control", solicitó en un comunicado la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral (APDL), que cuentan con sede en la provincia de Corrientes y adherentes en todos el país.



Haciéndose eco de esta propuesta, comenzó a circular en las redes una campaña de la barra pesquera Aguas Bravas de Nogoyá. En un video piden que dada la bajante extrema del río ?el Paraná fundamentalmente?, se implemente una veda en la pesca en este curso como en todos sus afluentes, tal como ya rige en Chaco y Corrientes, contó a ERA Verde uno de sus integrantes, Joaquín Bahler.



El aficionado contó que el grupo nogoyaense está compuesto por amigos y compañeros con una misma pasión: el río y la pesca. Justamente a raíz de la propuesta de la APDL, se lanzaron a la propuesta de poner en agenda pública el grave problema que trae aparejado para el recurso pesquero la baja en la cota de las aguas de las cuencas hídricas entrerrianas.





Iniciativa



Bahler planteó que la idea de la campaña lanzada a las redes por la barra Aguas Bravas es "exponer el tema que afecta a los peces, que están en un caudal histórico tan bajo para el río Paraná que no se veía desde hace tiempo". Según entiende el pescador deportico, esto es producto de las seis represas hidroeléctrica que en Brasil frenan las aguas hacia abajo, y apuntó a la última represa inaugurada sobre el río Iguazú ?que vierte sus aguas en el Paraná?, el posible impacto de esta gran bajante. Este complejo hidroeléctrico, apuntó, "recién lleva un año de trabajo y puede ser parte del impacto sobre el rio Paraná", planteó como duda.



En lo concreto, el pedido al que se han sumado estos entrerrianos es que, en la brevedad, Entre Ríos y Santa Fe tomen igual medida que Chaco y Corrientes, que es la "veda absoluta" de la pesca, con muy pocas excepciones que se tramitan ante los municipios, comentó como operatoria práctica y concreta de esta disposición.



Bahler alentó a que "la gente se sume, tome conciencia y que tome la herramienta que es la participación", planteo. Y como muestra de la dimensión del problema, aludió a cómo se pueden observar distintas imágenes de la bajante en distintos puntos del Paraná, como "frente a puerto Vitoria, que se ve que nunca se vio en ese nivel, de forma tan impresionante".



La APDL remarcó argumentos para que los pedidos de veda. "Esto no debe ser una medida unilateral o de dos provincias hermanas, debe ser una política pública regional que garantice el uso responsable de nuestras aguas. Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, deben sentarse en una misma mesa junto a Chaco y Corrientes, generando un espacio interprovincial y de continuidad en el tiempo que permita sobre todo mayores controles", subrayó.



Por último, señalaron que apoyan todas "las campañas de concientización en las redes, a todos los que se expusieron públicamente y dieron testimonio de estas cosas, queremos agradecerles profundamente, no como APDL, sino como amantes de la pesca y nuestros ríos".



Y cierran con el mensaje de que "¡al Paraná y a todos nuestros ríos los salvamos juntos! Que esto sea solamente el comienzo", alentó. (APF)