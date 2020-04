Enfermera a quien le regalaron dos meses de alquiler donará el dinero

Las acciones de solidaridad están siendo más comunes por estos días y son muchas las historias que se conocen día a día de personas que ayudan a otras que se ven afectadas por la crisis generada por la pandemia de coronavirus. Una de ellas es la de, pero recibió un llamado que le devolvió la alegría.El gesto de Mercedes Fonseca con la enfermera, a quien tiene de inquilina en su departamento, derivó en una cadena de favores que permitió ayudar a otra mujer.Lorena perdió a su esposo el año pasado por un ACV y estuvo internado durante nueve meses en el hospital donde Mayra trabaja. Allí, ambas se conocieron y comenzaron a tener una estrecha relación."Tras la muerte de su marido, Lorena se quedó con deudas y además debía tres meses alquiler. Tiene cinco hijos y el único sustento era su esposo. Yo la conozco y sé la calidad de persona que es, por eso decidí que el dinero que me voy a ahorrar al no pagar el alquiler, dárselo a ella para que pueda pagar el suyo", contó la enfermera a"Subí un post a Facebook pidiendo ayuda y la verdad que tuvo una linda repercusión y hasta hay gente de Miami que quiere ayudarla. De muchos lados escribieron para enviarle plata para que ella pudiera saldar sus deudas. Gracias a Dios todavía quedan almas lindas", aseguró emocionada.Al enterarse del gran gesto de Mayra, Lorena se emocionó y espera recuperarse económicamente para ayudar a otras personas. "Yo quedé sola, sin trabajo y en cuarentena se complica muchísimo, así que cuando Mayra me contó la noticia fue una emoción enorme, no paraba de llorar. Voy a estar toda la vida agradecida", aseguró Lorena.Conmovida por la situación, Lorena prometió: "Esa cadena de favores que inició Mayra con las otras chicas del hospital, seguramente la seguiré yo cuando yo pueda acomodarme. Hacer algo por el otro, cuando el otro se siente solo es lo más lindo que hay, es recibir una caricia al alma, después de tanto dolor".Todos aquellos interesados en colaborar con indumentaria, calzados u otro tipo de ayudas pueden comunicarse con el siguiente número 291-4495876.