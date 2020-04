Joven de Concordia ya no tiene coronavirus: "Estamos todos más tranquilos"

Sociedad Dieron negativo para coronavirus los últimos hisopados del joven de Concordia

Dieron negativos los dos últimos hisopados realizados a Amir Jacobo, el joven que permanecía aislado en el hospital Masvernat de Concordia tras confirmarse el diagnóstico por coronavirus, supoSobre la difusión de su caso, dijo que "bronca no tengo. Me llevo todo lo bueno, que pesa mucho más que lo malo. Mucha gente me mandó su apoyo, rezó y yo lo valoro muchísimo. Me siento contento por eso. Tuve la suerte de no tener síntomas, pero si los hubiera tenido con esa presión encima seguramente sería muy feo. Pido que tomen un poco de conciencia y recapaciten del daño que pueden llegar a hacer con información malintencionada"."Se dijeron muchísimas mentiras y no está bueno. Se agredió a mi familia, a mí. Todo cae por su propio peso. Nosotros nos manejamos de una manera correcta y bien. Estábamos tranquilos", agregó."Ahora tengo que seguir con controles médicos, manteniendo la distancia. Mi viejo tampoco presenta síntomas hasta el momento. Estamos mucho más tranquilos", remarcó.Comentó que "fue una situación traumática, se armó un revuelo social".