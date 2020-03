Coronavirus en el país: laboratorio militar fabrica alcohol en gel

el llamado Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas es una fuente de productos tan escasos como el alcohol en gel, que ha cobrado una envergadura importante ante la expansión del coronavirus

Las distintas ramas de las fuerzas armadas realizaron durante décadas un trabajo silencioso de autoabastecimiento de insumos médicos que necesitaban los militares para sus misiones locales e internacionales.Y hoy ante esta la explosión de la nueva pandemia, pero como en crisis anteriores, o ante el mismo brote de dengue que azota principalmente al norte argentino,Pero el laboratorio -que tiene dos sedes, una en Parque Patricios y otra en El Palomar- ya, entre otros.En los últimos días, las autoridades del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Producción solicitaron al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Brigada Juan Martín Paleo, que el laboratorio -que está al mando del Director de Sanidad Militar Conjunta, coronel Fernando Luis Pose- se apreste a aumentar su capacidad de fabricación de alcohol en gel, y esté a disposición para hacerlo también sus partidas de otros insumos y se disponga a fabricar otros que no han estado entre sus principales productos, como barbijos. Insólitamente, hoy no hay barbijos ni alcohol en gel en las farmacias para abastecer el mercado local. Se acabaron, sostienen los empleados. Por otra parte, Personal de Sastrería Militar está dedicado 100 por ciento a confeccionar barbijos, camisolines y protectores para enfermedades infectocontagiosas.La planta de El Palomar por ejemplo fue levantada en 1948. Y está conformada por militares con especialidades especificas en química, farmacéutica, medicina. Llegaron a fabricar hasta su propia pasta de dientes, endulzantes, y todo tipo de insumos para sus campañas. En realidad, en su momento, la unificación representó un achicamiento de su infraestructura, sometida también a las crisis económicas de este país y a las decisiones del poder civil de turno."Su objetivo es poseer la capacidad para elaborar y analizar medicamentos, productos biológicos y antibióticos para proveer a las FFAA y Organismos Oficiales", dice la página oficial del ministerio de Defensa, que comanda hoy Agustín Rossi. Una fuente castrense agregó a: "Nuestra razón de existir es la de proveer a las fuerzas, hacer investigación, obtener y proveer conocimiento. Y estamos preparados para afrontar una crisis de capacidad".Hoy, según indica, el laboratorio trabaja por requerimiento y no tiene un stock determinado. Producen hasta 5.000 litros de alcohol en gel por semana y otros 5.000 litros de repelente también por semana, pero están en condiciones de llevar la producción a más de 10.000 litros semanales de cada producto.Las tareas de defensa civil que realizan los militares ante inundaciones y otras catástrofes precisan de estos insumos y también se abastecen de ellos los observadores militares, y los efectivos en misiones de paz en el exterior, que viajan al exterior, como ocurrió con el hospital militar argentino que se montó en Haití.