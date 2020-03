Crimen de Ramoncito: "Queríamos encontrarlo con vida"

"Algo raro hay", expresó un allegado a la familia

Los baqueanos que ayudaron en la búsqueda

Luego de 14 días de búsqueda en la localidad de Hernandarias, durante un rastrillaje, se halló el cuerpo de Ramón Ernesto Grandoli, de 13 años, quien había desaparecido el pasado 28 de febrero. Ademas de la policía, muchos amigos y allegados a la familia colaboraron para poder encontrarlo., cómo fue la búsqueda este viernes, cuando lo hallaron sin vida. "Estamos como se puede. Yo ayudé a la policía y encontramos el cuerpo. Realizamos un rastrillaje bastante grande, empezamos en casa de él a la mañana, y a la tarde vinimos para acá. Lo encontramos como a las 15:45"."Lo encontramos en una zona muy fea, y todo desparramado".Un allegado a la familia, que no quiso dar su identidad, dijo que "algo raro hay, tenemos que esperar los resultados de la investigación. Pero no sabría decirte que pasó"."Yo me críe con Don Gabino y al nene lo conozco desde siempre. Todos lo queríamos y lo apreciamos un montón a Ramoncito, pobrecito que se quedó sin la madre y el padre lo crio solo. Espero que se haga justicia y que los detenidos no queden libre por hacerse pasar por loco", dijo un vecino."No sé porque lo hicieron. Ramoncito siempre venía a la casa de los Roldan, lo querían un montón. Yo pienso que por algo lo mataron, no porque sí".Por su parte, un primo de Ramón, Ulises, dijo que "Gabino con nosotros siempre ha sido una gran persona, lo menos que podemos hacer es acompañarlo en este momento"."Hoy salimos como a las seis de la mañana del pueblo, nos juntamos todos y vinimos para el campo. Queríamos encontrarlo con vida, pero lamentablemente nos encontramos con esto", lamentó un baqueano, y agregó "por lo menos pudimos ayudar con la búsqueda y estar acompañando a la familia".Por su parte, Don Manuel, contó que "hicimos lo que pudimos, nosotros lo buscamos hace catorce días, yo quería encontrarlo como sea. Estamos muy agradecidos por toda la gente que nos acompañó".