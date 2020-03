"Lo que más voy a recordar de Ramoncito, es su sonrisa y su niñez", dijo su tía

El cuerpo del nene de 13 años fue hallado esta tarde en un campo, cerca de la casa de los Roldán, los principales involucrados por el crimen., llegó al lugar y dialogó con los tíos de Ramoncito."Hay muchas evidencias, lo que queremos es justicia porque era un niño, no puede ser que su crimen quede en la nada.Cuando pasaba por casa, preguntaba por mí y cuando yo salía me decía, tía me das un beso, y él era feliz. Todo el mundo lo quería".Laura, narró que "me partía el alama, escuchar a mi hija de tres años diciendo, vamos a buscar a Ramón a la plaza que está perdido. Le pedimos a la gente, que si alguien sabe algo, que siga hablando, que se anónima la llamada, no importa, por más pequeña que sea la información, es muy importante para nosotros, para descubrir la verdad".Cuando fueron consultados, si sospechaban de que había algún tema detrás del crimen, un tío de Ramón, dijo quePara finalizar, Juan, el hermano mayor de la mamá de Ramón, manifestó que "los detenidos, no tienen nada de locos. Son personas ignorantes y medios tímidos porque son bichos del campo, pero no como los hace ver el abogado, por suerte está la justicia, de Dios, y la de los jueces"."Seguramente uno de los autores del crimen, me está viendo por la tele, no me interesa. Lo que me da bronca, es que la gente que lo vio no fue capaz de levantar el teléfono, de forma anónima y dejaron que las personas, los baqueanos y la policía este días enteros buscándolo".