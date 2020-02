La provincia entregó aportes para una escuela de equinoterapia de Villaguay

La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la titular del Iprodi, Inés Artusi; la directora de Discapacidad, Beatriz Kosak, y la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila, este martes entregaron a la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, un aporte de 500.000 pesos para el Centro Municipal de Equinoterapia La Merced, que brinda asistencia gratuita a personas con discapacidad.La ministra Paira señaló que el aporte para la escuela de Equinoterapia municipal "para nosotros es muy importante en lo que son las políticas inclusivas en discapacidad, pero también en lo que hace al trabajo mancomunado entre provincia y municipio".Precisó que "la escuela hace una experiencia de trabajo muy interesante, gratuita, en la ciudad de Villaguay y que interacciona con toda la región. El aporte viene a acompañar este proceso, además de otras acciones que vamos a seguir articulando".Por su parte, la intendenta Monjo afirmó que este aporte "para nosotros es muy importante porque nos permite avanzar un poco más en lo que es infraestructura de la escuela; necesitamos en este momento el picadero techado para no interrumpir las acciones en los días de lluvia, así que estamos agradecidos al gobernador y a todo su equipo porque no nos han dejado de lado y además es una temática que les interesa, así que vamos a seguir trabajando a lo largo de estos cuatro años, como lo hemos hecho en los anteriores"."Para nosotros es fundamental que esté la provincia acompañándonos y también visibilizando lo que es una escuela de equinoterapia municipal, totalmente gratuita; es fundamental para los que no tienen recursos y no pueden acceder a estas terapias alternativas", subrayó.A su turno, Artusi señaló que "a través del Ministerio, la intención que tiene el Iprodi es tener una visión provincial de la integración, y en eso todos los actores son muy importantes, las áreas de Discapacidad, los municipios, las ONG, las escuelas; ese es el trabajo que estamos haciendo, tener una visión provincial, integrar todos los actores y hacer una construcción colectiva".Finalmente, la directora de Discapacidad, Beatriz Kosak, explicó que "la escuela de Equinoterapia tiene un equipo de profesionales interdisciplinario, docentes, kinesiólogos, psicólogos, que abordan semanalmente unos 70 chicos. La escuela cuenta con el apoyo de la Dirección de Discapacidad, los niños son transportados desde su casa y son contenidos en la escuela, hacen intercambio con otras instituciones municipales y la universidad, donde los chicos de tercer año hacen prácticas de la Licenciatura en Kinesiología; además tenemos proyectos de extensión".

Aporte para el carnaval

En cuanto al otro aporte, Monjo explicó que "el acompañamiento a los carnavales 2020 de la ciudad de Villaguay para nosotros también es muy importante; nuestros carnavales tienen la particularidad de que cuentan con las tradicionales murgas y este aporte sirve porque hemos ido año a año trabajando para mejorar la calidad y cómo se ven las murgas. Nosotros trabajamos durante todo el año con ellos en lo que es vestimenta, peinados, para que vayan mejorando y se vayan superando y la verdad que lo hemos logrado. También contamos con dos comparsas que año a año se superan y contamos con el acompañamiento de la provincia para generar estas propuestas turísticas y culturales que son importantes.