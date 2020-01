Buscan a un joven argentino que se fue de mochilero a Perú

Fabiana Benestante está a punto de subirse a un avión. Esta noche, junto a su hijo mayor, viajará desde Pigüé, sudoeste de la provincia, a Buenos Aires para mañana tomar un vuelo a Perú pero no lo hará por turismo ni trabajo. Será por su hijo, Francisco Ciarlantini, con quien no tiene contacto desde el 23 de diciembre. Viaja a buscarlo."Yo sé que está vivo y lo voy a encontrar", aseguró Benestante al diario La Nueva y contó más sobre Francisco: es mochilero desde hace varios años, tiene 24 años y se preparaba para cruzar a pie la frontera entre Perú y Bolivia cuando dejó de tener noticias sobre él. El plan que habían armado decía que el 31 de diciembre debía estar en casa, junto a su familia. Sin embargo nunca llegó.Según el relato de la madre, y si bien su hijo hacía seis años viajaba por el continente, en los últimos meses había estado raro. En octubre habían acordado que volvería al país a fin de año: "Habíamos quedado en que iba a venir para las fiestas de fin de año y aceptó que le enviara plata para viajar más rápido. Después estuvo más de una semana sin hablarme, lo que me generó mucha angustia, pero el 17 se conectó. Me pidió perdón, me explicó que había estado engripado... y de ahí no me escribió más", relató la mujer. Luego aseguró que pasó varios días sin saber de él, que habló con uno de sus amigos, que lo vieron deprimido y que por eso ella se decidió a viajar. Llegó a Perú el 7 de diciembre."Cuando nos reencontramos nos abrazamos, nos besamos, lloramos. Después tomamos unos mates y charlamos. No le pregunté nada, no lo reté, no le cuestioné nada; lo único que quería era verlo. Cuando llegamos al hostel me dijo 'uy, qué lindo: una cama con una almohada'. Casi me muero, pero no le dije nada. En estos casos no hay que preguntar", dijo Benestante y aseveró que se disponían a volver juntos a la Argentina.Sin embargo, cuando ya estaban en el aeropuerto, Francisco tuvo inconvenientes con las autoridades de Migraciones, que aseguraron que como había ingresado al país hacía dos años y se encontraba en estado "irregular", tenía que pagar una multa de 800 dólares. Para evitar el pago, le dijo a su madre que viajara sola, que él iba a volver por tierra.Benestante regresó al país y lo esperó. Pero la última conexión que tuvieron fue el 23 de diciembre. Por eso ahora viaja de nuevo. Hoy llega desde Pigüe a Buenos Aires y mañana toma el vuelo a Lima, en compañía de Agustín, su hijo mayor. Allá se encontrará con Santiago y Kevin, amigos de Francisco, quienes la ayudarán en la búsqueda.La mujer ya hizo la denuncia por la desaparición y está en contacto con las autoridades de la embajada argentina en Perú, quienes la están asesorando. Además asegura que Francisco no está detenido y que tanto desde Perú como desde Bolivia lo están buscando. "En las comisarías no está. Por lo que primero lo buscaremos en Lima y después iremos bajando", indicó." Creemos que Fran, cuando se quedó solo, se arrepintió y pegó la vuelta. Estoy segura de que lo vamos a encontrar y esta vez no lo vamos a dejar", finalizó la madre.