Benicio sigue estable: El mensaje de su mamá sobre la donación de órganos

, un niño de 8 años y domiciliado en Feliciano, ingresó en la lista de Emergencia Nacional del INCUCAI para recibir. La comunidad de la localidad del norte entrerriano se encuentra movilizada por su caso, y en las redes se replican las cadenas de oración para que aparezca un donante.En tanto, el pequeño continúa internado en Fundación Favaloro, en Buenos Aires. La buena noticia fue dada a conocer ayer cuando su mamá anunció que le había sacado el respirador artificial. Sin embargo, según pudo saber, comunicó su mamá a este medio, al tiempo que acotó: "Va mejorando muy lentamente pero sigue estando grave".

"Los órganos no van al cielo, tienen una segunda misión en la tierra"

En la oportunidad, la mujer hizo especial hincapié en concientizar sobre la donación de órganos hacia todos aquellos que están colaborando con la movida solidaria para colectar fondos, y los que en sus oraciones, piden por la salud de Benicio."Imaginen por un segundo que perder a un familiar duele, muchísimo duele y yo lo sé.. todos perdimos a alguien.. pero", instó la mamá de Benicio a través de, al insistir: "Imagínalo y tomá conciencia porque eso te tendría que devolver felicidad, porque una partecita sigue viva"."Hoy Beni necesita un corazón, y otros miles de niños se van esperando un milagro. Ojalá que este caso sea el que ayude a que la gente acepte que donar órganos salva vidas", recalcó a

"Donar órganos salva vidas"

Benicio es oriundo de Buenos Aires, y asiste al segundo grado de la escuela N°1 "Cornelio Saavedra" de San José de Feliciano. Es que arribó a esa localidad del norte entrerriano, la tierra natal de su mamá, después de la muerte de su padre."Nos compramos un terreno y queríamos construir nuestro hogar pero papá se adelantó y se nos fue, no pudimos ganarle al cáncer, pero nos dejó todas las herramientas para que logremos nuestro hogar. Y lo vamos hacer cueste lo que cueste porque es el lugar en el que decidí vivir con mi familia y no me equivoque..", agradeció la mamá del niño.