La lucha de la mamá de Benicio: Perdió a su esposo y pelea para salvar a su hijo

Sociedad Niño entrerriano necesita un corazón y está en emergencia nacional

"Feliciano está con Benicio"

, un niño de 8 años y domiciliado en Feliciano, ingresó en la lista de Emergencia Nacional del INCUCAI para recibir un. La comunidad de la localidad del norte entrerriano se encuentra movilizada por su caso, y en las redes se replican las cadenas de oración para que aparezca un donante."Benicio nos movilizó mucho desde que ingresó a nuestra institución. Viene desde Buenos Aires con sus hermanitos y su mamá a radicarse en Feliciano, desde es oriunda la familia materna porque", contó ala directora de la escuela N°1 "Cornelio Saavedra", Miriam Pesoa.Y continuó: "La mamá siempre nos comentó su problemática por una afección cardíaca porque viene de nacimiento, y en la escuela fue tratado con todos los cuidados necesarios. Ella recibió este año el diagnóstico para que sea operado antes de las vacaciones de julio, así que se contemplaron sus inasistencias y se le dieron trabajos especiales"."Luego de las vacaciones se reincorporó pero ahora presentó nuevas dificultades. Fue internado primero en el Austral de Buenos Aires y de ahí trasladado a Fundación Favaloro, donde estuvo conectado a un respirador y a un corazón artificial", explicó la directiva."La semana pasada fue intervenido para la colocación de un stent que le permite que su corazón funcione algo mejor y no afecte al resto de los órganos, pero igualmente", aclaró Pesoa.La comunidad educativa de la escuela a la que asiste Benicio encabezó una movida solidaria para colectar donaciones para su familia, a través de la colocación de urnas en los comercios locales y la difusión del caso."Como escuela primaria nos organizamos y pusimos al frente de la colecta de donaciones: la cooperadora trabajó con una cantina durante una capacitación, además de una urna, y de ahí surgió la idea de trasladar las urnas a todos los comercios locales", explicó la directora de la escuela.En la tarea "están comprometidos los docentes de la institución, el equipo directivo y la cooperadora escolar".De acuerdo a lo que comentó, se puso una urna durante la muestra anual que realizan los jubilados de Agmer en esa localidad del norte entrerriana, y un grupo de corredores llevará una urna a Paso de Los Libres donde este fin de semana se disputará el Fuerza Libre Internacional. Los autos también llevarán carteles alusivos al caso de Benicio.Y continuó: "El Club Atlético Feliciano nos ofreció la posibilidad de participar de la conferencia de prensa que darán `Las Leyendas de Boca´, para hablar con los ex jugadores de Boca y ver de qué forma de ayuda podemos lograr desde ahí, además de participar durante la tarde en la jugada futbolística con las urnas, recorrer las tribunas y solicitar la colaboración para Benicio".Quienes puedan aportar su colaboración, también pueden hacerlo vía transferencia bancaria al siguiente CBU Nº 3860025605000047021906."Siempre trabajamos el tema de la donación de órganos cuando se conmemora la fecha por calendario, y ahora con Benicio se les explicó a los alumnos la situación particular. De hecho,, comentó."Si bien Benicio está sedado y las visitas de su mamá y sus hermanos son escasas porque es por corto tiempo, ellos", destacó Pesoa."El beneficio económico es para ayudar a su familia, pero no nos olvidamos de orar, sea cualquiera el credo que uno practique, y, sano y con buena salud para seguir cursando su escolaridad y tener una vida normal", esperanzó la directora.